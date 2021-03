«Coming 2 America» d’Amazon Prime Video amène Zamunda jusqu’en 2021 – À l’écran et via la bande son – Spotify

Dans le film de 1988 Venant en Amérique, acteurs Eddie Murphy et Arsenio salle a envoyé le public dans des éclats de rire alors que l’improbable Queens transplantait le prince Akeem de Zamunda et sa confidente de confiance Semmi. Les deux hommes, habitués à la vie de la royauté, se rendent en Amérique depuis leur pays africain fictif pour trouver une épouse à Akeem – et apprennent ainsi à se débrouiller à New York. Ce week-end, Amazon Prime Video lance une suite moderne très attendue, Coming 2 Amérique. Après une interruption de 33 ans, le film, qui célèbre la culture, la famille et l’amour noirs avec une touche comique, est sûr d’apporter un aperçu de la nostalgie – mais aussi de fournir quelque chose de nouveau – pour les téléspectateurs modernes.

En l’honneur de l’occasion, Spotify a mis en place des listes de lecture exclusives de personnages enrichies de vidéos d’acteurs Jermaine Fowler, Salle Arsenio, Nomzamo Mbatha, et Kiki Layne, aussi bien que Liste de lecture officielle Coming 2 America, qui propose également des morceaux inspirés des rythmes de Zamunda.

La musique joue un rôle important – quoique distinct – dans les deux films. Les fans remarqueront que les chansons jazz et funk de la bande originale cèdent la place aux sons inspirés du hip-hop et de l’afrobeat dans le nouveau film, mais ce n’est pas le seul signe de changement de style musical. Les créateurs ont également inclus un moment notable via Spotify, faisant allusion à la réalité de l’écoute de la musique contemporaine – et à la beauté de pouvoir accéder à une chanson à tout moment, n’importe où, n’importe quand.

«Je suis un roi»

La pièce maîtresse musicale de la bande originale du nouveau film est «Je suis un roi», Une chanson d’inspiration Afrobeats conçue pour parler de l’ascendance d’un prince basé dans le Queens. « Les vibrations nécessaires pour se sentir royales », créateur Séances de Bobby expliqué à Pour mémoire. «Cela devait se sentir royal et cela devait être un rythme sonore qui permettait à quelqu’un de passer d’un niveau à l’autre, comme un prince devenant roi, pour ainsi dire.

Le single avait un voyage qui lui était propre, séparé du film. Après avoir écrit les couplets initiaux et le crochet, Bobby a envoyé la chanson à Amazon Prime Video pour qu’elle soit utilisée dans le film. La prochaine chose qu’il savait, il avait un texto du collaborateur Étalon Megan Thee disant qu’elle écoutait le disque et «vibrait avec». Puis elle a envoyé à Bobby son couplet pour le morceau, avec son propre refrain résonnant et répétitif de «I’m a queen».

« J’étais comme, oh, c’est fou », a déclaré Bobby à propos du nouveau couplet. «Vous ne pouvez pas avoir un royaume avec juste le roi. Vous avez besoin de la reine. Ainsi Megan a pu achever ce royaume. Et c’était génial de l’entendre dans cet espace.

Musique du moment

Un autre point focal du film est une scène dans laquelle le prince Lavelle, qui a été élevé loin de Zamunda dans le Queens, montre à son père, le roi Akeem Joffer (Eddie Murphy) et à d’autres à Zamunda comment il peut jouer de la musique sur son téléphone, via Spotify . La chanson qu’il joue? Nul autre que «Je suis un roi».

«C’est un moment que la plupart des gens ont aujourd’hui lorsqu’ils écoutent de la musique – s’ils montrent à quelqu’un une nouvelle chanson ou essaient de les mettre sur quelque chose, ils vont aller sur leur Spotify», a déclaré Bobby. «Je pense donc qu’il essayait de montrer à la vieille garde comment il fait les choses maintenant et comment sa génération fait les choses.»

Acteur Jermaine Fowler, qui joue le prince Lavelle, a accepté. «Ce moment est bon car il montre comment Lavelle s’acclimate à ce monde et il montre juste du réconfort. Vous savez, une fois qu’il commence à avoir confiance en son nouveau rôle, la musique dépeint ce sentiment », a-t-il expliqué.

Au début du film, a déclaré Jermaine, le prince Lavelle aurait écouté de la musique comme DMX, Morte Prez—Artistes représentatifs de la bande-son hip-hop du Queens de son époque, plutôt que de la musique de son héritage.

«Au début, je ne pense pas que Lavelle aurait accepté la musique de Zamunda parce qu’il était une sorte de poisson hors de l’eau et essayait toujours de comprendre les choses, toujours confus, encore un peu timide, toujours avec un peu appréhension », a-t-il dit. «Je pense qu’il reviendrait à la musique avec laquelle il est familier, où vous êtes en quelque sorte, vous savez, vous recroqueviller en boule et faire les choses qui vous mettent à l’aise.

Mais cela changerait aussi au cours du film. «Je pense que quand il rencontre Mirembe (joué par Nomzamo Mbatha) il pourrait devenir plus à l’aise. Je pense qu’elle l’aiderait en quelque sorte à sortir de sa propre coquille, à sortir de cette zone de confort, et à faire l’expérience de quelque chose de nouveau, de frais et de différent », a déclaré Jermaine.

Frais et différents sont les éléments clés du nouveau film dans son ensemble. «Je sais que ce que j’ai dit aux gens, du moins pour moi, c’est de regarder ce film et d’écouter la bande originale, que je ne vais pas vraiment le comparer au film de 1988, ou à la bande originale parce que c’est juste une époque complètement différente », a déclaré Bobby. «Je ne veux pas que cette chose soit en concurrence avec la nostalgie de mon enfant. Je vais le voir comme lui-même et je pense que cela mènera à une très belle expérience. Je suis ravi de voir cette version mise à jour et qu’Eddie, Arsenio et le reste de l’équipe reconstituent tout cela.

Je ne peux pas en avoir assez Coming 2 Amérique? Écoutez l’émission matinale de Spotify Le lever pour entendre des interviews exclusives de stars John Amos et Louie Anderson de Coming 2 Amérique, et Eriq La Salle de Venant en Amérique.