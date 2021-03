Coming 2 America Creators partage la blague annulée Soul Glo qu’Eriq La Salle a refusée

L’absence d’Eriq La Salle signifiait qu’il y avait des références à l’héritier de Soul Glo Darryl Jenks dans Coming 2 Amérique, mais les créateurs ont révélé la scène de camée prévue qu’ils avaient à l’origine à l’esprit. En premier Venant en Amérique film, La Salle a joué Darryl Jenks, héritier de la société Jheri curl appelée Soul Glo. Personne qui a vu le film ne pourra jamais oublier le jingle entendu dans les publicités télévisées de la marque, et de nombreux fans espéraient voir une sorte d’oeuf de Pâques faisant référence à Soul Glo ou Darryl dans la suite.

Malheureusement, Eriq La Salle n’était pas intéressé à reprendre le rôle de Darryl pour Coming 2 Amérique. Dans une nouvelle interview avec Pierre roulante, Coming 2 Amérique Le co-scénariste David Sheffield et le réalisateur Craig Brewer ont révélé comment ils auraient inclus le personnage de La Salle si l’acteur avait accepté leur offre de revenir. Comme l’explique Sheffield, Darryl est devenu chauve depuis et approuve maintenant un produit miracle pour la croissance des cheveux appelé Soul Gro.

« Je suis désolé qu’Eriq n’ait pas voulu participer à la suite, parce que nous avions un plan pour lui. Nous voulions faire une nouvelle publicité qui serait vue en arrière-plan quelque part dans une scène, et ça allait être appelé «Soul Gro». La blague allait être qu’Eriq vend maintenant un traitement contre la calvitie et qu’il était également un client. L’annonce appelait Eriq à être chauve et à ce que les cheveux poussent de sa tête comme par magie. «

Brewer poursuit en divulguant quelques détails supplémentaires sur le camée Soul Glo haché.

« Soul Gro allait être une publicité diffusée à la télévision que les Junsons regardaient. Ce serait juste une blague très rapide où Darryl sortirait et il aurait sa perruque bouclée, mais ensuite il l’enlèverait et il serait chauve. Ce serait comme un « Tu te souviens de moi? » genre de chose et ensuite il utilisait Soul Gro pour faire pousser ses cheveux. Mais ça n’a pas marché. «

La Salle avait déjà révélé à Pierre roulante pourquoi il ne pouvait pas faire Coming 2 Amérique, affirmant à l’époque qu’il était tout simplement trop occupé à travailler sur Chicago PD Décrivant ses responsabilités dans la série comme le « plus gros travail » qu’il ait jamais fait, il semble que l’acteur ne voulait tout simplement pas être distrait pour la scène de camée, ni trop désireux de revisiter un rôle de son passé avec un personnage aussi fort. concentrez-vous sur ce sur quoi il travaille maintenant.

«J’ai toujours été plus concentrée sur le présent et le futur que sur le passé», explique La Salle. « Je suis très fier d’avoir joué dans un film emblématique et de ce que cela s’est avéré être. Vous le respectez et l’appréciez pour ce qu’il est, mais en ce qui concerne le fait d’essayer de réorganiser ou de compromettre le calendrier que je suis en train de faire, il n’y avait tout simplement pas assez de temps dans la journée. «

Si La Salle n’est pas revenue, plusieurs autres acteurs originaux de Venant en Amérique ont été présentés aux côtés des stars principales Eddie Murphy et Arsenio Hall. Cependant, il semble que ce soit Wesley Snipes qui a volé la vedette en tant que nouveau personnage, le général Izzi. Dans tous les cas, si vous êtes en retard à la fête, vous pouvez regarder Coming 2 Amérique maintenant sur Amazon Prime. Cette nouvelle nous vient de Rolling Stone.

Sujets: Venir en Amérique 2