Coming 2 America arrive sur Amazon Prime en mars

Ce matin, Amazon Studios a officiellement annoncé son acquisition d’Eddie Murphy Venant en Amérique suite, tout en lui donnant une date de sortie.

Bien que prévu à l’origine pour lancer cette saison des fêtes, Coming 2 Amérique ne frappera pas en décembre. Paramount a plutôt vendu le film à Amazon Studios, qui a annoncé un 5 mars 2021 date de sortie sur Prime Video streaming!

Situé dans le pays luxuriant et royal de Zamunda, le roi Akeem (Eddie Murphy) nouvellement couronné et son confident de confiance Semmi (Arsenio Hall) se lancent dans une toute nouvelle aventure hilarante qui les fait parcourir le monde de leur grande nation africaine à l’arrondissement. of Queens, New York – là où tout a commencé. Les favoris de la distribution originale de Coming to America reviennent, notamment le roi Jaffe Joffer (James Earl Jones), la reine Lisa (Shari Headley), Cleo McDowell (John Amos), Maurice (Louie Anderson) et l’équipe hétéroclite du salon de coiffure. Wesley Snipes, Leslie Jones, Tracy Morgan, Jermaine Fowler, Bella Murphy, Rotimi, KiKi Layne, Nomzamo Mbatha et Teyana Taylor font partie de cet ensemble de stars, faisant de Coming 2 America le film de comédie le plus attendu de l’année.

«Venir en Amérique était un phénomène culturel qui est l’une des comédies les plus appréciées et les plus célèbres de tous les temps», a déclaré Jennifer Salke, directrice d’Amazon Studios. «Grâce au génie comique d’Eddie Murphy ainsi qu’aux brillants cinéastes, écrivains et fabuleux acteurs, nous ne pourrions être plus excités de célébrer cette nouvelle aventure. Nous savons que le public du monde entier tombera amoureux de ce film hilarant et joyeux qui deviendra sûrement un favori intemporel. «

«Quoi de mieux qu’un retour à Zamunda? Nous sommes ravis qu’Amazon Studios présente Eddie Murphy et Coming 2 America à un public mondial où ils pourront à nouveau rire avec des personnages qu’ils aiment depuis 30 ans et en rencontrer de nouveaux qu’ils adoreront pour les années à venir », a déclaré le producteur Kevin Misher.