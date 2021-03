Coming 2 America a chuté sur Amazon Prime

D’autres font leur retour – près de 33 ans après l’original – incluent les personnages King Jaffe Joffer (James Earl Jones), Queen Lisa (Shari Headley), Cleo McDowell (John Amos), Maurice (Louie Anderson) et l’équipe hétéroclite du salon de coiffure.

Le joueur de 59 ans a déclaré: « Ce que je suis le plus excité par le public, c’est à quel point ce film est incroyable.

«Nous avons d’incroyables nouveaux membres de la distribution comme Wesley Snipes, Tracy Morgan, Leslie Jones, Jermaine Fowler, KiKi Layne et ma propre fille, Bella Murphy, entre autres, qui sont tous si drôles et ont vraiment apporté leur jeu A. C’est juste un super image et je suis ravi de voir le public. »