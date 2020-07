Comic-con @ Home : un essai et des résultats mitigés

Qu’est ce qu’on peut retenir de l’édition 2020 ?

À court terme, la plus grande leçon à tirer est que le monde commence à en avoir un peu marre du format des groupes de discussion vidéo. Lorsque le monde était fermé et que tout le monde avait faim d’un peu de normalité, une mentalité de “ça ira” signifiait que les versions virtuelles des émissions de télévision et des événements de presse étaient acceptées, voire appréciées – mais à mesure que la nouveauté s’estompait, il est devenu évident que les limites de la forme (tant sur le plan technique qu’atmosphérique) n’étaient pas viables pour son utilisation à long terme.

À la télévision, cela signifiait un retour au studio pour les différents programmes qui avaient tenté de faire une version à domicile. À Comic-Con, cela signifie probablement que les organisateurs devraient au moins essayer de réunir les invités dans la même pièce pour un enregistrement, même s’il n’est pas possible de faire les panels en direct ou d’avoir un public. Vous auriez au moins une certaine atmosphère et un peu de cette magie de Comic-Con, plutôt que de compter essentiellement sur tous ceux qui sont assis sur un autre appel Zoom en plus de tous ceux auxquels nous avons participé ces derniers mois.

Sans les grandes annonces de Warner Bros et Disney, ce numéro a été plus ressenti, avec des panels et des discussions plus restreints qui auraient pu se passer de charme et d’alchimie “en personne”, luttant pour susciter la même réaction en ligne et sans l’appel et la réponse d’un public en direct.