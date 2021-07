Comic-Con @ Home : Marvel et DC ne se produiront pas !

La Comic-Con de San Diego arrivera cette année fin juillet en format numérique en raison de la COVID-19[feminine, mais ce n’est pas la seule nouveauté de l’événement. Différents médias se font l’écho d’une histoire qui réduira sûrement l’intérêt pour la convention : Marvel Studios et DC Films ils ne feront pas partie de la célébration. Pendant des années, c’était l’endroit où de nouveaux films et séries étaient annoncés, des bandes-annonces étaient publiées et le battage médiatique de différents contenus était alimenté. La tendance a changé…

La crise des coronavirus a entraîné un changement radical pour l’industrie du divertissement. Les cinémas ont dû fermer leurs portes et des conventions massives comme celle de San Diego ils se sont tournés vers les versions en ligne. Cependant, le contenu est toujours présent : films, séries, jeux vidéo. Les marques se réinventent et choisissent d’autres façons de présenter leur actualité.

Marvel et DC n’apparaîtront pas au Comic-Con @ Home







DC Films ne va pas à Comic Con depuis 2018 et dans ce cas il sera présenté à la télévision avec DC’S Leyends of Tomorrow et quelques panneaux de la division de l’édition qui comprennent :

Batman : État de la peur

DC Horror – Lire avec les lumières allumées

Superman

Dark Knights – Death Metals – Bande originale

Wonder Woman à travers le multivers

Il est clair que la marque braquera tous ses canons sur votre événement DC FanDome qui aurait lieu en septembre prochain. Beaucoup de contenu lié à des productions telles que The Batman, The Flash, la série Arrowverse et ce qui va arriver au Snyderverse.

Pour sa part, Les studios Marvel pourrait jeter vos nouvelles dans le Journée des investisseurs Disney, comme elle l’a fait l’année dernière lorsqu’elle a annoncé une batterie de projets, dont Black Widow et Doctor Strange dans le multivers de la folie, pour n’en citer que quelques-uns. Phase 4 de l’univers cinématographique Marvel il est en bonne santé et d’autres annonces sont attendues à cet égard.

On ne sait pas encore ce qu’il adviendra des franchises qu’ils partagent Marvel et Sony, parmi lesquels se trouve Homme araignée. Il est à noter que la commercialisation de Pas moyen de rentrer Il est chargé de Sony. La même chose se produit avec Morbius et Venom : Qu’il y ait Carnage, propriétés de ce producteur. Vont-ils se produire lors de l’événement virtuel ?