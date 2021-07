Comic-Con dévoile la première bande-annonce de « Army of Thieves »

La fin de la collaboration entre Zack Snyder et l’univers cinématographique de DC Comics a marqué un nouveau départ dans la carrière du cinéaste, présentant début 2021 via Netflix « Army of the Dead », son premier film original en plus de dix ans dans lequel il raconte une histoire de casse au milieu d’une apocalypse zombie dans un casino de Las Vegas.

Voyant la possibilité d’en faire une franchise, Snyder développe la suite et une série animée inspirée du même univers narratif. Peu de temps après le tournage de son film, un prequel d’action en direct a commencé la production, qui s’intitule « Army of Thieves », qui a enfin un premier aperçu.

Le film est réalisé par et interprété par Matthias Schweighöfer, qui reprend le rôle de Ludwig Dieter, devenu l’un des personnages préférés des fans de « Army of the Dead ». Zack Snyder produit un film qui se déroule entièrement autour de Dieter bien avant qu’il ne soit recruté par les personnages du premier volet.

Netflix a présenté un panel dans l’édition virtuelle du San Diego Comic-Con 2021 dans lequel Schweighöfer est accompagné de sa coéquipière Natalie Emmanuel et des producteurs Zack Snyder, Deborah Snyder et Weasley Coller, qui, lors de la présentation de leurs impressions sur le résultat final dans La production ont finalement a dévoilé sa première bande-annonce.

Malgré les critiques mitigées reçues, « Army of the Dead » a réussi à rassembler une légion fidèle de fans attendant le prochain opus de cette franchise émergente. L’avancée de « Army of Thieves » n’hésite pas à rappeler au public qu’il s’agit d’un prequel, en plus d’établir le personnage d’Emmanuel comme un élément fort dans ses séquences d’action. Le film n’a pas encore de date de sortie officielle.