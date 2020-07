Comic-Con At Home : un burst complet ?

Ce fut l’expérience la plus marquante de [email protected], la convention virtuelle des fans qui s’est déroulée du 22 au 26 juillet. Elle était destinée à remplacer le Comic-Con de San Diego, le grand rassemblement annuel de fans qui a dû être annulé en raison de la pandémie de COVID-19. Malgré les panels de la liste A pour “The Walking Dead”, l’univers de Star Trek et deux films de Keanu Reeves, [email protected] a jeté une ombre pâle par rapport aux Comic-Con de ces dernières années – peut-être l’exemple le plus frappant à ce jour de ce que nous perdons lorsque nous perdons l’expérience en direct.

Selon les données de la société d’analyse des médias sociaux ListenFirst, le nombre de tweets mentionnant [email protected] a diminué de 95 % par rapport à la convention en direct de 2019 – seulement 93 681 tweets sur les cinq jours de l’événement, contre 1 719 000 tweets en 2019. Les tweets concernant les 10 premiers événements télévisés ont également baissé de 93 %, et les tweets concernant les 5 premiers panels de films ont chuté de 99 %, ce qui est choquant.

Alors que les organisateurs du Comic-Con n’avaient que quelques mois pour organiser cet événement, il est clair que Comic-Con à la maison est un buste et ne remplacera pas la vraie chose (si jamais nous l’obtenons à nouveau).

Des vues sur YouTube catastrophiques

Les vues sur YouTube, qui a accueilli la grande majorité des panels de Comic-Con, n’ont guère été meilleures. La moyenne des vues pour le jeudi, qui a connu la plus longue période de visionnage, oscille autour de 15 000 par panel. D’une part, cela représente plus du double de la capacité de la plus grande salle de spectacle de Comic-Con, le célèbre Hall H. D’autre part, 😬.

En termes d’audience sur YouTube et d’impact sur les médias sociaux, le panel le plus performant pour [email protected] a été de loin celui de “The New Mutants”, l’adaptation de Marvel Comics des 20th Century Studios, qui a connu un long succès et dont la date de sortie a été repoussée à quatre reprises depuis avril 2018. À ce jour, le panel du film a enregistré un peu plus de 208 000 visionnements sur YouTube depuis le 23 juillet, en grande partie grâce à la décision de lancer un premier regard sur la scène d’ouverture du film au sein même du panel, et il a été le panel du film le plus discuté sur Twitter, générant 7 700 tweets.

Néanmoins, le succès est ici relatif : La publicité de 50 secondes promouvant le panel [email protected] pour “The New Mutants” a enregistré plus de 303 000 vues en 11 jours. (Le panel rétrospectif de la série “Vikings”, récemment terminée, intitulée “Vikings : A Look Back with the Lothbroks”, s’est un peu mieux comportée sur YouTube, avec plus de 218 000 vues ; son impact social, en revanche, a été beaucoup plus discret, avec 1 230 tweets pendant la convention virtuelle).

Une édition qui ne peut se comparer à l’édition physique

Le panel de l’émission “The Walking Dead” de l’AMC, qui annonçait notamment que la saison 11 serait retardée en raison de la pandémie, a été le plus performant pour la télévision, avec plus de 84 000 visionnements sur YouTube et près de 11 900 tweets. Les panels des émissions dérivées “Fear the Walking Dead” et “The Walking Dead : World Beyond” n’ont pas été aussi performants, avec respectivement un peu plus de 66 000 et 21 000 visionnements.

Plus important encore, aucun des panels pré-enregistrés de “Walking Dead” – en fait, aucun des panels de [email protected] – ne comportait d’interaction avec les fans, la raison la plus élémentaire du succès de Comic-Con depuis 50 ans. Même les sections de commentaires ont été désactivées pour les panneaux de [email protected] sur YouTube.

“Les fans ne pouvaient pas parler avec les créateurs”, explique Tracy David, directrice du marketing de ListenFirst. “[Elle] a vraiment dégonflé l’intérêt autour de l’expérience [email protected]”

Le manque de panels pour Marvel Studios, Lucasfilm et DC Films – des événements qui sont devenus pratiquement synonymes de Comic-Con – n’a certainement pas contribué à stimuler l’intérêt général pour [email protected] Mais il y a aussi eu plusieurs occasions étranges manquées de générer le genre de buzz promotionnel qui a fait de Comic-Con un événement essentiel de la culture pop. Le seul panel Marvel important de [email protected], pour la série de documentaires de Disney Plus “Marvel’s 616” sur l’histoire de la société, comprenait deux clips de l’émission – qui avaient déjà été diffusés sur YouTube la veille. De même, la nouvelle date de sortie de “Bill & Ted Face the Music” – qui sera désormais disponible en vidéo premium à la demande et dans certains cinémas le 1er septembre – a été annoncée deux jours avant son grand succès de samedi.