Comic-Con 2021 redevient virtuel, un événement en personne se déroulant en novembre

Nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles pour les fans de conventions. La mauvaise nouvelle est que le San Diego Comic-Con de cet été passe au numérique, l’événement en personne étant reporté. La bonne nouvelle est que les organisateurs planifient actuellement un autre événement en personne qui aura lieu à San Diego en novembre.

L’année dernière, le SDCC a été contraint d’aller avec un [email protected] événement en raison de problèmes de santé et de sécurité. Même si les vaccins sont déployés dans le monde entier, on ne pense pas que la situation sera suffisamment sûre d’ici juillet pour un événement de la taille du San Diego Comic-Con. Dans une mise à jour partagée sur les pages de médias sociaux de l’organisation, il a été révélé, pour cette raison, qu’ils avaient décidé de passer à nouveau au numérique pour l’événement de cet été.

« Il semble que juillet sera encore trop tôt pour organiser en toute sécurité un événement en personne de l’ampleur du Comic-Con. Pour cette raison, nous avons pris la décision difficile de reporter le Comic-Con 2021 en tant que rassemblement en personne jusqu’à notre Dates 2022, et une fois de plus organiser la célébration de cette année en tant que [email protected] Malheureusement, les défis de cette dernière année et les multiples reports de nos deux plus grands événements nous ont laissé des ressources financières limitées, donc cette année l’expérience en ligne sera réduite à un événement de trois jours, du 23 au 25 juillet 2021. «

Le Comic-Con de San Diego est l’un des plus grands événements de la culture pop, attirant des milliers de personnes du monde entier. Organiser un tel événement avec des préoccupations en matière de santé et de sécurité est presque impossible. Mais la situation sera probablement bien meilleure d’ici novembre. En tant que tel, le plan est de ramener l’événement en personne plus tard cette année. S’exprimant plus loin, l’organisation a déclaré ce qui suit.

«Bien que nous déplorions le report de la Comic-Con en personne, notre engagement envers cette communauté de fans et notre célébration de la bande dessinée et des arts populaires connexes perdurent en tant qu’élément important de ce que nous sommes. événement pris en compte dans notre décision de reporter, nous pensons que le lancement d’un événement en personne plus petit à une date ultérieure peut être une alternative sûre. Pour cette raison, nous sommes heureux d’annoncer que San Diego Comic Convention prévoit de présenter trois événements. journée en personne à San Diego en novembre. Pour le moment, nous travaillons toujours sur des détails spécifiques concernant la capacité de participation, le coût des badges et les informations connexes, et ces détails seront bientôt disponibles. «

Beaucoup reste incertain. D’une part, il est difficile de savoir combien de studios se présenteront à la convention de novembre. En supposant que les perspectives du box-office soient meilleures pour 2022, cela pourrait offrir aux studios une bonne occasion de promouvoir les blockbusters à venir. Quoi qu’il en soit, si l’événement SDCC 2021 se produit en novembre, ce serait un énorme signe que les choses commencent vraiment à revenir à la normale.

Comme ce fut le cas l’année dernière, [email protected] cet été sera gratuit. Les personnes qui ont acheté des badges qui ont été reportés à la convention 2021 verront ces badges automatiquement transférés à l’événement 2022, à moins qu’un remboursement ne soit demandé. Vous pouvez consulter la déclaration dans son intégralité à partir du Twitter du Comic-Con de San Diego Compte.

