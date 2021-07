Comic-Con 2021 annonce un panel spécial dédié à Junji Ito

L’édition 2021 de Comic-Con, malgré les absences de Marvel et DC Comics, aura encore des exposants intéressants sur les futurs projets qui arriveront soit sous forme imprimée, soit via le cinéma et la télévision. En plus des présentations hollywoodiennes traditionnelles, il y aura des panels spéciaux dédiés à certains des grands représentants du manga et de l’anime.

Un panel qui attirera sans aucun doute une grande attention parmi les participants, en particulier les fans d’horreur, sera l’annonce de la dernière nouveauté dans la carrière de Junji Ito, qui a été ces derniers mois sous l’œil attentif de ses followers, qui sont impatients de l’adaptation de son œuvre la plus acclamée.

Les fans d’Ito attendent l’adaptation animée de « Uzumaki », qui est produite par le réseau de programmation Adult Swim et le studio japonais Production IG. Cependant, le panel consacré au mangaka sera dû à la présentation aux Etats-Unis de « Sensor », une histoire qui vient d’être compilée en un seul volume en début d’année.

Selon Viz Media, « Sensor » est décrit comme l’histoire d’une femme marchant seule sur le mont Sengoku, lorsqu’un homme apparaît, lui annonçant qu’il l’attendait, l’invitant à l’accompagner jusqu’au village voisin recouvert d’un verre similaire. fibres aux cheveux, et dont les habitants semblent anticiper une nouvelle vague de situations horribles, une intrigue qui semble avoir toute l’empreinte de Junji Ito en elle.

Préparez-vous à être envoûté en regardant Junji Ito dessiner une pièce inspirée de son prochain manga, Sensor ! Rejoignez-nous à Comic Con @ Home pour dessiner les lignes de la terreur. Les fans auront une chance de gagner son shikishi unique en son genre ! En savoir plus : https://t.co/0fQvzB7FPX pic.twitter.com/7uiDl4xL1r – VIZ (@VIZMedia)

Une fois de plus, le San Diego Comic-Con se déroulera de manière entièrement virtuelle, bien qu’il proposera un événement spécial en personne à la fin de l’année. Cet été, l’industrie de l’anime a préparé quelques événements dédiés à ce médium en Occident, comme l’Anime Expo ou le Crunchyroll Espo. Aucun autre détail sur l’adaptation d’Uzumaki n’a été révélé jusqu’à présent.