Comic Book 101: Mme Marvel, Kamala Khan, a expliqué

Avec de nombreux jeunes super-héros apparaissant dans le MCU, à la fois sur grand écran et sur le petit, il peut être difficile de suivre. De Kate Bishop à America Chavez, le MCU se développe, et dans les deux prochains mois, deux ajouts massifs vont tomber : Thor : Amour et tonnerre et Mme Marvel. Alors, qui est Mme Marvel ? Son vrai nom est Kamala Khan et, dans son cœur, elle est vraiment une fan de bandes dessinées. Si vous deviez aller au Comic-Con et voir l’une des nombreuses cosplayeuses talentueuses, elle serait l’une d’entre elles parce que c’est ce qu’elle est : une fangirl. Elle aime les super-héros et Captain Marvel est son principal intérêt.

Apparu pour la première fois dans Capitaine Marvel #14 en 2013, Kamala Khan est devenue la première musulmane à jouer dans son propre livre, Mme Marvel, en février 2014. C’est une adolescente de Jersey. Tout comme Spider-Man, Kate Bishop, America Chavez, etc., elle n’est qu’une enfant avec sa vie devant elle lorsqu’elle découvre qu’elle est inhumaine et qu’elle a des pouvoirs d’allongement et de changement de forme, très similaires à Reed Richards de la renommée des Quatre Fantastiques. La jeune super-héroïne peut se rétrécir ou se développer, et comme Ant-Man, quand elle grossit, elle obtient un énorme coup de pouce en force. Elle est capable de soulever plus de 70 tonnes à sa force maximale. Si tout cela ne suffisait pas, elle possède également un facteur de guérison, qui aide lorsque vous pouvez rendre votre corps caoutchouteux.

Récemment, Marvel a informé le public de certains changements apportés aux pouvoirs de Kamala. Faire l’annonce juste avant ses débuts officiels a certainement suffi à faire exploser la blogosphère. En quoi diffèrent-ils de son homologue de bande dessinée?

Kevin Feige avait ceci à dire :

« Nous adaptons les bandes dessinées ; ce n’est pas une traduction exacte. [Kamala] est survenu à un moment très précis dans la continuité de la bande dessinée. Elle entre maintenant dans une période très précise au sein de la continuité du MCU. Et ces deux choses ne correspondaient pas. Ce que nous apprendrons sur l’origine de ces pouvoirs et leur origine est spécifique au MCU. Vous verrez de superbes panneaux de démarrage comiques dans certaines de nos séquences d’action. Si vous voulez des mains et des bras grands et géants, eh bien, ils sont ici en esprit, sinon de manière extensible et de type plastique.

Essentiellement, un peu comme dans le cas de Guerre civile, Marvel doit changer la façon dont les choses se passent parce que les bandes dessinées, les films et les émissions Disney + ne sont tout simplement pas encore là. Depuis le Inhumains le film a été annulé, la brume terrigène, le déclencheur des Inhumains existant sur Terre 616 ne s’est jamais produit, à moins que nous ne prenions Agents du Bouclier en compte, et ce n’est plus canon. « Mais Black Bolt était dans Doctor Strange dans le multivers de la folie! » Ce serait également correct, mais il fait partie de la Terre-838, il est donc clair que l’événement de brouillard terrigène s’est produit dans l’univers, mais pas là où se déroule la majeure partie du MCU.





Mme Marvel a dû faire face à beaucoup de choses pour être un super-héros mineur. L’un de ses plus gros obstacles ? Être mineur. La loi de Kamala a été adoptée dans les bandes dessinées après qu’un accident l’a laissée dans le coma. Après quoi, le gouvernement s’est impliqué, parlant toujours de bandes dessinées ici, et a ordonné aux super-héros mineurs de raccrocher leurs collants à moins qu’ils n’aient un mentor. Elle était également primordiale dans Guerres secrètes récit Derniers jours. Cela raconte essentiellement ce qu’elle considère comme les derniers jours de l’univers qu’elle aime. Elle a dû beaucoup grandir pendant ces événements et prendre des décisions vraiment difficiles.

Qu’est-ce qui va changer et qu’est-ce qui restera le même ? Tout sera révélé lorsque Iman Vellani rejoindra le MCU en tant que Mme Marvel. L’émission est diffusée sur Disney + à partir du 8 juin.





