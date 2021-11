Comic Book 101: Eternals dans Marvel Comics expliqué

Bienvenue en classe alors que nous examinons les informations de base nécessaires pour le barrage de films de bandes dessinées à venir dans les prochaines années du MCU, DC, et plus encore. La suite pour nous : Éternels. Réalisé par la réalisatrice primée aux Oscars Chloé Zhao, Éternelssuit un groupe de super héros créé par Jack Kirby. L’équipe d’êtres super puissants a fait sa première apparition en juillet 1976 avec une bande dessinée du même nom, Les éternels. Tout comme ce qu’on nous dit brièvement à leur sujet dans les bandes-annonces que nous avons vues pour les films, leurs empreintes sont partout dans les bandes dessinées, mais ne sont pas un nom familier, ce dernier était également vrai avec le pari de Marvel en apportant Les Gardiens de la Galaxieà la vie. Ce vendredi, tout va changer.

Au fil des ans, il y a eu plusieurs équipes éternelles en corrélation avec différentes périodes d’existence des groupes, mais pour comprendre cela, nous devons commencer par le début. Les Éternels ont été créés par un groupe d’êtres que nous avons déjà partiellement vu dans le MCU grâce à le susdit gardiens de la Galaxie. Les Célestes ont créé cette race particulière d’êtres pour protéger la Terre de la race maléfique d’êtres monstrueux appelés Les Déviants. Les Célestes ne sont pas non plus les seuls êtres de cette histoire que nous avons également été présentés. Le désastre de Marvel de Inhumainssont également connectés aux Eternals, créés par les Kree lors d’expériences effectuées sur certains Eternals fuyant la Terre pour la lune Titan de Saturne. Peut-être que le plus grand lien avec l’équipe et le reste des films tels que nous les voyons actuellement n’est autre que Thanos, qui est lui-même un éternel de troisième génération.

Les anciens humains associaient les créatures divines à cela : des dieux. Le groupe a élu domicile à Olympie et porte plusieurs noms associés à la mythologie grecque et romaine. Ceux-ci incluent: Ikaris, Chronos et des histoires telles que Gilgamesh. D’autres, tels que Zuras ont été adoptés dans d’autres entités telles que Zeus. Les noms qui leur sont donnés couvrent les premières civilisations sur plusieurs milliers d’années, de sorte que les associations avec ces êtres ont un sens. Les éternels de première génération sont nés il y a plus de 20 000 ans après la chute de Titanos (Titan).

Ces êtres n’étaient pas aussi puissants que les Éternels de la deuxième génération et même au-delà. Kronos (Chronos) menait une expérience avec de l’énergie qui allait horriblement mal ou horriblement bien selon votre point de vue. Il a été tué dans l’explosion qui en a résulté, mais les Éternels restants ont en effet reçu de grands pouvoirs tels que la force et la vitesse surhumaines, l’invulnérabilité, l’immortalité, les explosions de commotion, la guérison accélérée et bien d’autres. Les générations s’étendent aux troisième, quatrième et cinquième générations.

D’après le contexte que nous ont donné les bandes-annonces et les informations qui ont été publiées, le film sera probablement basé sur l’arc de l’ère moderne pour le groupe. Si cela est correct, l’histoire devrait être bonne, malgré certaines critiques publiées tôt concernant le film. Nous savons que « le claquement » mettra en jeu une chaîne d’événements qui convoquera les Célestes sur Terre}. Dans l’arc, ils reviennent sur Terre pour porter un jugement sur l’humanité. Les êtres cosmiques arrivent sur Terre pour trouver Eternal et Deviant enfermés dans un combat qui amène les Eternals à faire l’impensable : se révéler à l’humanité. Le groupe a même rejoint The Avengers pour vaincre un déviant appelé Priestlord Ghaur après avoir absorbé toute la puissance d’un céleste. Ensemble, ils ont réussi à maîtriser la menace et Gilgamesh et Sersi ont brièvement rejoint les Avengers malgré un serment de ne pas interférer avec les affaires de l’humanité à moins que cela ne puisse être aidé, ou à moins que cela n’implique des Deviants.

Marvel n’aurait pas présenté l’équipe s’ils n’avaient pas l’intention de les réutiliser plus tard alors qu’ils poursuivent la phase 4 et les phases 5 et 6 du MCU. Ils prévoient également de présenter Dane Whitman qui sera interprété par Kit Harrington. Whitman est The Black Knight, un personnage incroyablement important dans les bandes dessinées et semble être tout aussi important dans le MCU. En tant que tel, il y aura un prochain Comic Book 101 à son sujet après la sortie du film. Tout comme je l’avais prédit dans un article précédent de cette série sur Shang-Chi, Wong a été utilisé pour combler le fossé entre lui et les Avengers restants, à savoir Bruce Banner et Captain Marvel. Dans la même veine, je m’attends à ce que le pont ici soit Gilgamesh. Gilgamesh, un éternel de deuxième génération dont la puissance et la force rivalisent avec celles de Thanos, est souvent appelé « l’oublié ». brisant néanmoins le code d’Eternals dans le processus, l’action qui l’a vu exclu du groupe.

Il y a beaucoup d’endroits où Marvel peut aller avec cette partie de la franchise, il sera donc intéressant de voir s’ils suivent effectivement l’arc de l’ère moderne. Les héros ont un passé riche en histoires qui s’étend sur plus de 400 numéros et, en tant que tel, le vrai sens de Comic Book 101 est exprimé ici : juste assez pour vous rendre dangereux dans une discussion. Où ils vont avec, avec qui ils vont là-bas et comment ils comblent le fossé seront tous répondus le 5 novembre quand Éternelsfrappe le théâtre. Restez à l’écoute dans les prochaines semaines pour plus de versements de cette série d’articles alors que nous explorons le MCU dans sa croissance.

Sujets : Éternels