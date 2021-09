Comic Book 101: Carnage dans les bandes dessinées Spider-Man et Venom de Marvel expliquées

Depuis que nous avons vu Woody Harrelson à la fin du premier volet de Venin, tout le monde savait qu’une confrontation entre Tom Hardy et Harrelson était imminente. Alors qu’une bonne partie des gens savaient peut-être que Cletus Kasady de Harrelson était destiné à devenir Carnage, tout le monde ne connaît pas le méchant. Prenez une tasse de café, détendez-vous, détendez-vous et profitez de cet article sur tout Carnage afin que vous soyez prêt pour la balade à sensations fortes de 90 minutes qui est Venom : qu’il y ait un carnagequand il sortira en salles en octobre.

Les débuts de Carnage sont techniquement une apparition en camée dans L’incroyable Spider-Man#359. Sa première sortie complète est cependant L’incroyable Spider-Man# 361. Le personnage a également été classé par IGN comme le 90e plus grand super méchant de tous les temps.

La relation de Carnage et Venom dans la bande dessinée est au mieux ténue, mais là encore, les parents et les enfants ont ce genre de relations. Je suis sûr que mon bambin vous dirait la même chose s’il savait ce que signifie le mot ténu, mais je m’éloigne du sujet. Vous avez bien lu cependant, Carnage est la progéniture de Venom. Comme de nombreux êtres organiques, la race d’êtres de Venom, les Klyntar, se reproduisent et créent également d’autres symbiotes.

Dans les bandes dessinées, les pouvoirs que possède Carnage seront probablement différents de la façon dont le film dépeint Carnage pour une raison clé: la progéniture symbiote possède les pouvoirs du premier attachement du symbiote parent. Dans les bandes dessinées, la première personne à porter le symbiote Venom est en fait Peter Parker en tant que Spider-Man. Cela signifierait que Carnage aurait tous les pouvoirs de Spider-Man plus ceux de son hôte, dont nous parlerons sous peu. Dans le film précédent cependant, Venom s’est attaché à Eddie Brock avec qui il se lie dans les bandes dessinées après Peter Parker.

Alors, avec qui Carnage se lie-t-il ? Eh bien, comme vous l’avez peut-être déjà compris, l’hôte est Cletus Kasady. Kasady est un tueur en série sociopathe dérangé qui est enfermé à Ravencroft, ce qui correspond assez exactement à l’endroit où nous le voyons pour la première fois dans les bandes dessinées. Plus qu’être enfermé, Kasady est en fait né à Ravencroft. Il a été troublé dès son plus jeune âge. Il a eu une expérience de mort imminente où son cœur s’est arrêté pendant plusieurs minutes. Il a été réanimé par un membre du Klyntar, Knull. Cletus a tué sa propre grand-mère en la poussant dans les escaliers alors qu’il avait quitté l’institut pour vivre avec elle.

Il a tenté de tuer sa mère en jetant un sèche-cheveux dans son bain avec elle dedans. Cet événement est ce qui aggrave la douleur dans la vie de Kasady. Sa mère cherche à se venger de son propre fils en essayant de le tuer, un acte que son père interrompt. Son père s’en prend à sa mère, la tuant presque. Le procès de son père pour la défense de Cletus ne se termine cependant pas bien car Cletus reste silencieux et regarde son père être emmené en prison pour un acte de défense. Si vous comptez des points à la maison, Cletus Kasady est un gars plutôt sympa. Il fait un stent comme un enfant à St. Estes Home for Boys, mais il le brûle, tuant la plupart de ses occupants.

Une fois que Kasady est traduit en justice pour plus de 10 meurtres, il partage une cellule avec Eddie Brock, l’hôte de Venom qui n’est pas attaché à lui lorsque nous rencontrons Kasady pour la première fois. Lorsque Venom revient chez son hôte, il aide Brock à s’évader de prison, mais avant cela, Venom crée sa progéniture sans le savoir. C’est là que Carnage est né alors que la progéniture entre dans Cletus par une coupure dans son bras. Les deux créent un lien de soif de sang insatiable créant le match parfait fait en enfer.

Carnage a déjà presque complètement pris le contrôle de New York grâce à un travail d’équipe avec d’autres méchants, aussi improbable que cela puisse être d’après tout ce que vous savez maintenant de son passé. Dans le Carnage maximalhistoire, il recrute plusieurs méchants, pour l’aider. Le plus important pour lui dans cette histoire est Shriek, un méchant qui peut créer un lien psychique, qu’elle a utilisé pour monter les New-Yorkais les uns contre les autres. Remarque rapide, Shriek est également souvent décrit comme l’amant de Carnage. Spider-Man, Venom et d’autres héros sont cependant capables de contrecarrer l’attaque et emprisonner à nouveau Carnage à Ravencroft. La douceur du foyer.

À travers de nombreux événements dramatiques qui se succèdent Carnage maximal, on finit par se retrouver dans une histoire appelée Carnage absolu. C’est ici que se déroule une bataille décisive entre Carnage et Venom. Ce scénario voit Carnage devenir une sorte de demi-dieu, beaucoup plus puissant que n’importe laquelle de ses incarnations précédentes, il se fait appeler Dark Carnage. Le méchant rassemble son ancien gang pour tenter de se venger de ceux qui leur ont fait du tort : Spider-Man et Venom. En utilisant le changement de forme, Dark Carnage infiltre un entrepôt où Spidey et Venom mènent des recherches sur la façon de supprimer de manière non fatale les «codes», qui sont essentiellement des restes des symbiotes une fois qu’ils ont quitté leurs hôtes.

Dark Carnage apprend que le fils d’Eddie Brock, Dylan, a provoqué un carnage absolu (voir ce que j’ai fait là-bas). Un combat massif entre toutes les parties éclate, même celui où le symbiote Venom tente de s’attacher à Bruce Banner. Carnage parvient à tuer Banner avant que Venom ne puisse le contrôler, mais Carnage ignorait l’identité de Banner et a été étonné lorsque Banner a été ressuscité sous la forme de Devil Hulk. En utilisant certaines de ses vrilles, Dark Carnage est capable de faire revenir Venom Hulk à Banner, ce qui permet à Dark Carnage d’assimiler le symbiote Venom. Eddie est capable de créer un duplicata du symbiote Venom à partir des codex qui ont été expérimentés et pendant le combat, plusieurs autres alliés se présentent pour aider Spider-Man et Venom.

Ceux-ci incluent Cloak, Dagger, Deadpool, Captain Marvel et d’autres. Eddie est capable de former une nécroépée à partir de son symbiote et empale littéralement Dark Carnage avant de porter le coup final en le sciant en deux alors que nous voyons le cadavre de Cletus Kasady se dissoudre, mettant ainsi une fin tragique à l’âme torturée.

Si seul un nombre limité de téléspectateurs privilégiés ont pu voir le deuxième opus, on en sait encore très peu. Nous savons que les films sont rarement identiques aux livres et aux bandes dessinées, nous pouvons donc nous habituer à l’idéal du changement. Bien que les anecdotes ci-dessus ne soient certainement pas l’intégralité de Carnage dans les bandes dessinées, elles sont parmi les plus importantes. Qu’est-ce qui va changer ? Qu’est-ce qui restera le même ? Nous n’avons pas longtemps à attendre, car Venom: Let There Be Carnage sortira en salles le 1er octobre. Vous pouvez lire notre Comic Book 101: Shang Chi ici, pour en savoir plus sur les personnages des pages de Marvel Comics.

