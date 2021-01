Come Play Home Release Détails révélés

Universal a annoncé les détails de la sortie numérique et physique du récent film d’horreur, Viens jouer, et vous n’aurez pas à attendre longtemps!

Si vous ne vous êtes pas rendu aux théâtres (ha) l’année dernière pour voir le dernier reportage sur les créatures, Viens jouer, vous aurez la chance de le vérifier à la maison très bientôt. Ce matin, Universal a annoncé que le film arriverait numériquement sur 12 janvier (la semaine prochaine) et Blu-ray sur 26 janvier.

Désespéré d’avoir un ami, Oliver (Robertson), un garçon solitaire qui se sent différent de tout le monde, cherche réconfort et refuge dans son téléphone portable et sa tablette omniprésents. Lorsqu’une créature mystérieuse utilise les appareils d’Oliver contre lui pour pénétrer dans notre monde, les parents d’Oliver (Jacobs et Gallagher Jr.) doivent se battre pour sauver leur fils du monstre au-delà de l’écran.

Donnant vie à la vision terrifiante de l’horreur, la créature mystique du film a été créée par nul autre que la boutique de créatures de Jim Henson, connue pour ses légendaires Muppets et certaines des marionnettes les plus emblématiques au monde. Le public du monde entier peut désormais assister à l’histoire obsédante qui se déroule alors qu’une famille doit surmonter ses différences pour se sauver d’une force surnaturelle menaçante et des dangers qui se cachent dans l’ombre.