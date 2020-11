Come Away Trailer: Angelina Jolie est la mère d’Alice au pays des merveilles et de Peter Pan

Une nouvelle bande-annonce pour le prochain long métrage d’Angelina Jolie, Venez loin, est maintenant sorti et montre l’actrice oscarisée élevant ses deux enfants, qui se trouvent être Alice de Lewis Carroll’s Alice au pays des merveilles et Peter de JM Barrie’s Peter Pan. Le film sera centré sur les personnages littéraires classiques, qui en Venez loin sont représentés comme des frères et sœurs.

Comme le montre la bande-annonce, l’intrigue de Venez loin se concentre sur la façon dont la vie de la famille est perturbée après la mort du fils aîné. Cela conduit Alice et Peter à tenter de remédier à la tragédie à leur manière et d’aider leurs parents à surmonter leur chagrin. Au fur et à mesure que l’histoire avance, les deux enfants commencent à descendre dans des mondes faits de leur propre imagination, les deux se lancant dans des aventures individuelles, Alice entrant au Pays des merveilles et Peter, Neverland.

Comme l’explique la voix off dans la bande-annonce, Venez loin parle d’Alice, qui était toujours pressée de grandir, et de Peter, qui a toujours voulu vivre plus d’aventures, et comment ils abordent la tragédie familiale différemment. Alors qu’Alice désire être seule dans son aventure, refusant l’aide de qui que ce soit, Peter Pan rassemble les Lost Boys avant de partir à l’aventure à Neverland.

Curieusement, la bande-annonce montre également le personnage de Jolie, Rose Littleton, disant à Alice que « Chaque enfant a une fée née juste pour eux. La cloche de Tinker est née pour vous. » Tinker-Bell est, bien sûr, reconnue comme la copine des fées et l’assistante en chef de Peter Pan, ce qui suggère qu’elle fera peut-être partie intégrante des aventures individuelles du frère.

Venez loin met en vedette Keira Chansa dans le rôle d’Alice et Jordan Nash dans le rôle de Peter, aux côtés de Angelina Jolie comme leur mère Rose Littleton et David Oyelowo comme leur père Jack Littleton. Gugu Mbatha-Raw, Anna Chancellor et Michael Caine font partie de la distribution de soutien. Le film mettra également en vedette plusieurs visages familiers des classiques littéraires respectifs, notamment Clarke Peters comme chapelier, David Gyasi comme capitaine James, Derek Jacobi comme M. Brown, Ned Dennehy comme Smee, James Pavey et Rob Pavey comme Tweedledum et Tweedledee, Daniel Swain comme M. Darling et Carter Thomas comme Michael Darling.

Le film est réalisé par Brenda Chapman, qui a séduit le public dans le passé avec les favoris de la famille Courageux et Le prince d’Egypte. Bien qu’elle n’ait réalisé qu’une poignée de projets bien considérés, les compétences en écriture de Chapman ont été à l’origine de plusieurs classiques animés de Disney, notamment Le roi Lion, Le Bossu de Notre Dame, et La belle et la Bête.

Venez loin ressemble à une réimagerie merveilleusement attachante de ces deux mondes fantastiques très connus et devrait offrir au public une évasion indispensable aux côtés de performances puissantes. Venez loin a été créée au Festival du film de Sundance plus tôt cette année le 24 janvier et devrait sortir aux États-Unis le 13 novembre.

Angelina Jolie devrait également rejoindre prochainement l’univers cinématographique Marvel, l’actrice devant jouer dans Éternels, qui reprend suite aux événements de l’année dernière Avengers: Fin de partie. Les Eternals, une race extraterrestre immortelle créée par les Célestes qui vivent secrètement sur Terre depuis plus de 7000 ans, doivent se réunir pour protéger l’humanité de leurs homologues maléfiques, les Déviants. Vous pouvez regarder la bande-annonce de Venez loin à Relativity Media.

