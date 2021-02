Combinez des éléments avec des résultats infernaux dans Doodle Devil: 3volution sur PS5, PS4

Vous vous souvenez de Doodle Devil (et Doodle God)? C’est une série qui a fait ses débuts en tant que jeu sur navigateur basé sur Flash et qui est apparue sur diverses plates-formes au fil des ans. Cela inclut bien sûr PlayStation 4 et le développeur JoyBits est sur le point de publier sa dernière itération, Doodle Devil: 3volution, sur les systèmes de Sony très bientôt.

Si vous n’êtes pas familier avec ces jeux, ce sont de simples jeux de réflexion dans lesquels vous combinez diverses choses pour créer de nouvelles choses, ce qui permet un nombre toujours croissant de combinaisons potentielles. Dans Doodle Devil: 3volution, votre objectif est de créer de nombreux éléments et objets ignobles en essayant de trouver les sept péchés capitaux.

Il semble également y avoir un aspect de combat rudimentaire dans la bande-annonce ci-dessus, mais rien de tout cela ne semble particulièrement profond. Vous pourrez en juger vous-même lorsque le jeu sortira sur PS5 et PS4 le 11 mars 2021. Cela vous coûtera 8,99 € / 8,09 €, donc pas un investissement énorme.

Allez-vous obtenir votre Satan dans Doodle Devil: 3volution? Ride to Hell dans la section commentaires ci-dessous.