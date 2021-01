Combiner le vaccin d’Oxford avec le Spoutnik V de Russie le rendra-t-il plus efficace?

On ne sait pas encore pourquoi la dose réduite du vaccin Oxford a montré une meilleure efficacité dans les essais, mais cela pourrait être dû au vecteur viral.

Un agent de santé se prépare à administrer le vaccin COVID-19 aux membres du personnel d’un hôpital d’un hôpital gouvernemental de Jammu, en France, le samedi 23 janvier 2021 (Crédit: AP Photo / Channi Anand)

Lorsque l’efficacité du vaccin Oxford / AstraZeneca a été annoncée fin 2020, il y avait une certaine confusion. le efficacité globale du vaccin à arrêter les personnes développant un COVID-19 symptomatique , deux semaines après la deuxième dose, était de 70 pour cent. Mais ce n’était pas une vue d’ensemble. Ce chiffre était basé sur la moyenne des résultats de deux groupes. Dans un groupe, qui a reçu deux doses complètes, le vaccin a été efficace à 62% pour arrêter les personnes développant des symptômes. Mais dans le deuxième groupe, une erreur de dosage signifiait que les volontaires recevaient une demi-dose suivie d’une pleine. Cela a fini par être 90% protecteur contre le développement du COVID-19 .

C’était intriguant. Pourquoi donner aux gens moins de vaccin conduirait-il à une réponse immunitaire plus efficace? La réponse à cette question peut résider dans la conception du vaccin et pourrait signifier qu’il existe des moyens de rendre ce vaccin – et d’autres qui utilisent la même conception – plus efficace.

Comment fonctionne le vaccin Oxford

Les vaccins agissent en exposant le système immunitaire à des parties reconnaissables – ou «antigènes» – d’agents pathogènes qui causent des maladies, telles que des bactéries ou des virus. Le système immunitaire monte alors une réponse. Cellules immunitaires appelées Cellules B fabriquer des anticorps pour détruire le pathogène. parfois Cellules T peut également être mis en action, ce qui élimine nos propres cellules qui ont été infectées par le pathogène.

Certaines cellules B et T alors souviens-toi les antigènes du futur. À un moment donné, si la personne est exposée à l’agent pathogène, ces cellules à mémoire de longue durée peuvent rapidement commander la production d’anticorps supplémentaires pour détruire l’agent pathogène et attaquer les cellules infectées.

En effet, le principe de la vaccination est de «mimer» une infection, mais de manière contrôlée afin que l’immunité soit générée sans provoquer de maladie. Après quelques semaines, une fois les lymphocytes T et B générés, la personne vaccinée sera protégée. Pour certains vaccins, cela nécessite deux doses, car chez certaines personnes, la première dose ne générera pas à elle seule une immunité complète. La dose de rappel permet au plus grand nombre possible de se protéger.

Dans le cas du coronavirus vaccins, un certain nombre de méthodes sont utilisées pour présenter les antigènes du virus au système immunitaire. Certains, comme le Vaccins Sinopharm et Sinovac en Chine, présenter simplement au corps une version complète et inactivée du coronavirus . Mais d’autres ordonnent plutôt aux propres cellules de la personne vaccinée de produire une partie spécifique du coronavirus : la protéine de pointe sur sa surface externe, qui est un antigène particulièrement reconnaissable.

Ces vaccins fais ça en délivrant la partie du coronavirus le code génétique qui code la protéine de pointe dans les cellules du corps, qui lit ensuite le code et commence à fabriquer la protéine. Certains, comme les vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna, délivrent le code sous forme d’ARN messager (ARNm). D’autres utilisent un virus inoffensif pour obtenir le code génétique à l’intérieur des cellules; le vaccin d’Oxford utilise un adénovirus de chimpanzé, génétiquement modifié pour qu’il ne puisse pas se reproduire, appelé ChAdOx1. Ceux-ci sont connus sous le nom de vaccins à vecteur viral.

Comment la conception pourrait affecter l’efficacité

On ne sait pas encore pourquoi le régime à dose réduite du vaccin Oxford a montré une meilleure efficacité dans les essais, mais cela pourrait être dû au vecteur viral.

Lorsqu’une personne reçoit un vaccin à vecteur viral, ainsi qu’une réponse immunitaire contre le coronavirus la protéine de pointe de, le système immunitaire montera également une réponse contre le vecteur viral lui-même. Cette réponse immunitaire peut alors détruire une partie des doses de rappel lorsqu’elle est administrée par la suite avant qu’elle ne puisse avoir un effet. Cela a reconnu depuis longtemps comme un problème.

Cependant, une première dose plus faible pourrait ne pas permettre le développement d’une forte réponse immunitaire anti-vectorielle, ce qui pourrait laisser la dose de rappel indemne et conduire à une plus grande efficacité globale. S’il s’avère que tel est le cas, les travaux futurs devront établir le schéma posologique optimal pour générer la réponse immunitaire la plus forte.

Le vaccin russe Spoutnik V reconnaît que l’immunité contre le vecteur viral pourrait être un problème, mais propose une solution différente. Il les usages deux adénovirus humains différents – Ad26 et Ad5 (sur les 50 qui affectent l’homme) – pour ses deux doses de vaccin. Ce vaccin hétérologue (ou hybride), avec différents vecteurs pour les vaccinations de premier et de rappel, est moins susceptible d’avoir un vaccin générer une réponse immunitaire contre le vecteur viral qui interfère alors avec l’autre. Le vaccin est donc moins susceptible d’avoir une efficacité réduite.

Le Centre Gamaleya, le laboratoire qui a réalisé Spoutnik V, m’a dit qu’après deux doses, l’efficacité du vaccin est supérieure à 90 pour cent (bien qu’il n’ait pas encore publié de résultats complets le démontrant). Cela a maintenant conduit aux tests AstraZeneca un nouveau vaccin hybride calendrier, comprenant une dose de son vaccin et l’un des vecteurs Ad26 Spoutnik V, pour voir si cela rend le vaccin Oxford / AstraZeneca plus efficace.

Jameel Inal, Professeur d’immunobiologie, London Metropolitan University, et professeur invité de sciences biomédicales, University of Hertfordshire

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lisez l’article original.

