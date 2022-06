Le roman pour enfants écrit par Roahl Dahl intitulé »Charlie et la chocolaterie » a été l’une des histoires classiques adaptées aux théâtres, remportant de grands succès au box-office et catapultant le personnage de Willy Wonka dans la culture populaire. Le meilleur chocolatier est un personnage fictif qui, en raison de son amour des sucreries, choisit d’ouvrir la meilleure usine du monde, étant au centre de l’histoire du film.

Le roman a été écrit par Dahl en 1964, et suit l’histoire de Charlie Bucket, un garçon entouré d’une extrême pauvreté qui change son destin après avoir rencontré l’excentrique Willy Wonka, propriétaire de la chocolaterie près de chez lui. L’histoire populaire a été adaptée deux fois en film, Warner Bros. préparant un nouveau film qui raconte l’histoire de Wonka, avant qu’il ne devienne le confiseur le plus connu au monde.

Combien y a-t-il de versions de Charlie et la chocolaterie ?

Willy Wonka et la chocolaterie (1971)

Première adaptation du roman de Roald Dahl, réalisé par Mel Stuart et mettant en vedette Gène Wilder avec le rôle principal de Willy Wonka. Le film a parfaitement capturé les éléments magiques de la fabuleuse fabrique de bonbons, ainsi que l’humour irrévérencieux de Wilder. Depuis sa création, il a été considéré comme une grande production qui s’est démarquée par ses prouesses techniques et ses dialogues pleins d’esprit.

Bien que le film ait été un succès, Dahl a pensé que l’histoire se concentrait trop sur Willy Wonka, alors qu’en réalité le personnage principal est Charlie, ce qui se reflétait dans le titre du film, qui porte le nom du chocolatier. Le film est actuellement considéré comme un classique du cinéma et a donné naissance à l’un des mèmes les plus célèbres des débuts d’Internet.

Charlie et la chocolaterie (2005)

Film réalisé par Tim Burton et mettant en vedette Johnny Depp comme Willy Wonka et Freddie Highmore comme Charlie Bucket. Le développement du film a commencé en 1991, 20 ans après la sortie de la première version. Cette version est née parce que Roald Dahl n’était pas satisfait du film de 1971 et a refusé d’accorder les droits de faire la suite » Charlie and the Great Rising of Glass ». Enfin, les droits sur l’œuvre ont été accordés à Felicity, la veuve de Dahl, et sa fille Lucy, qui avaient le plein contrôle artistique du projet.

C’était en 2003 lorsque la bande avait un scénario écrit par Jean août, avec Depp entrant dans le projet. La performance de l’acteur principal s’est démarquée pour apporter une version plus enfantine du personnage, mais ayant cette touche bizarre qui le caractérise. Bien que le film ait été un succès au box-office avec plus de 40 millions de dollars dans le monde, de nombreux fans pensent qu’il n’a pas répondu aux attentes, tout comme le film de 1971.

Wonka (2023)

Willy Wonka, nouveau film préquel en production de Warner Bros., sera joué par Timothée Chalamet et sera une préquelle qui racontera l’histoire d’origine du chocolatier emblématique, en suivant les aventures d’un jeune Willy Wonka avant qu’il n’ouvre sa célèbre chocolaterie. Le film est en développement depuis 2016 et devrait sortir le 17 mars 2023. Le film n’a pas encore de bande-annonce officielle ni d’autres détails sur l’intrigue.