Animé

Dragon Ball est un phénomène populaire qui a transcendé le genre anime, s’imposant comme une série culte pour des milliers de fans. Combien de titres avez-vous ?

©IMDBDragon Ball Z

Dragon Ball a réussi à conquérir le monde entier dès ses premiers épisodes où l’aventure était plus courante que les combats au corps à corps entre des personnages d’une puissance incroyable. Au fil du temps, cette caractéristique changera pour établir la modalité à laquelle l’anime nous a habitués aujourd’hui, où une nouvelle menace apparaît et des héros tels que Goku Soit Végéta ils doivent acquérir de nouveaux pouvoirs pour vaincre le méchant en question.

La formule qui a réussi à découvrir Akira Toriyamaun génie qui a révolutionné le manga et l’anime, a contribué à faire Dragon Ball transcendé au-delà des limites de toute autre série de ce genre, devenant un phénomène de masse qui s’est établi même en Occident, lui donnant son caractère principal, Gokuune importance que peu de héros ont réussi à atteindre en si peu de temps.

Combien y a-t-il de séries Dragon Ball ?

.4. Dragon Ball

Le premier volet de l’anime où nous connaissons Goku depuis qu’il est enfant et l’histoire est centrée sur les différentes aventures pour obtenir les Dragon Balls et faire des vœux, bien que les arts martiaux gagnent en importance avec la formation du protagoniste et de son ami Krillin avec Maître Roshi. Les premiers tournois d’arts martiaux ont lieu et enfin Picoro s’impose comme l’un des grands méchants.

.3. Dragon Ball Z

Dans ce cas, Akira Toriyama a affiné sa formule où les personnages rencontrent de nouvelles menaces et doivent s’entraîner pour vaincre et éliminer les méchants. Les Saiyans arrivent sur terre et à partir de ce moment rien ne sera plus pareil. Freezer jettera les yeux sur notre planète et il y aura de grandes menaces du calibre de Perfect Cell et du démon connu sous le nom de Majin Buu. Les combats sont incroyables !

.deux. Dragon Ball GT

Cette série n’est pas un produit de l’imagination d’Akira Toriyama, mais de nombreux fans le tiennent en estime parce qu’ils ont grandi en la regardant. Cette fois, Goku redevient petit et vit des aventures avec sa petite-fille Pan. Il y a des méchants de toutes sortes et de tous pouvoirs tels que le démoniaque Baby, Super Android 17 et les Seven Evil Dragons qui sont le produit des sphères corrompues. Cette série présente l’impressionnante transformation de Super Saiyan 4.

.1. Dragon Ball Super

Le retour triomphal d’Akira Toriyama avec un spectacle bien plus conforme à la tradition de Dragon Ball qui présente le dieu de la destruction Beerus, fait revivre le méchant Freezer et donne à ce personnage une nouvelle transformation en plus de découvrir qu’il existe des univers alternatifs avec des guerriers qui possèdent des pouvoirs impressionnants comme c’est le cas de Jiren, un extraterrestre de l’univers 11 qui possède des capacités qui le rendent encore plus dangereux que les dieux.

