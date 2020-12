Combien valait Jackie Gleason au moment de sa mort?

Jackie Gleason, star de Les jeunes mariés, est décédé le 24 juin 1987. Combien valait Gleason au moment de sa mort? Voici un aperçu de la vie, de la carrière et de la valeur nette de l’acteur.

Jackie Gleason sur ‘The Honeymooners’

Audrey Meadows et Jackie Gleason en répétition pour un épisode de The Honeymooners. | Leonard Mccombe / La collection LIFE Images via Getty Images / Getty Images

Gleason a joué le rôle de Ralph Kramden, un chauffeur de bus. Son personnage était marié à Alice Kramden, jouée par feu Audrey Meadows. La série, créée par Gleason, était basée sur un sketch comique du même nom.

Jim Bishop, auteur de Le jambon d’or: une biographie candide de Jackie Gleason, dit qu’il y avait plus d’un Jackie Gleason. Selon lui, Gleason avait de nombreuses couches dans sa personnalité. Il y avait «Gleason le comédien». Cependant, Bishop dit qu’il y avait aussi «Gleason l’acteur sérieux» et «Gleason le producteur et Gleason l’écrivain». Il le décrit comme un artiste talentueux.

Films et émissions de télévision de Jackie Gleason

Gleason a fait ses débuts au cinéma dans le film de 1941 Bleu marine, dans lequel il a joué le rôle de Tubby. L’année suivante, il est apparu dans le film Durant toute la nuit. Gleason a décroché un rôle de casting régulier dans la série The Life of Riley en 1949. Il a joué le personnage de Chester Riley jusqu’en 1959.

Gleason est également connu pour ses apparitions dans Le spectacle de Jackie Gleason, L’heure de Skelton rouge, Voici Lucy, et Smokey et le bandit. Gleason a fait sa dernière apparition d’acteur en tant que personnage de Max Basner dans le film de 1986 Rien en commun.

Le travail de Jackie Gleason en dehors du jeu d’acteur

Bien que Gleason soit connu pour son talent d’acteur, il a travaillé dans d’autres domaines de l’industrie du divertissement. Les jeunes mariés star avait également des crédits en tant que producteur, réalisateur, directeur de production, écrivain et compositeur.

Gleason a fait ses débuts en tant que réalisateur en 1976 avec un Jeunes mariés Spécial TV. En 1988, il a servi comme producteur superviseur sur la série Gleason: Il est le plus grand. L’émission a duré 26 épisodes. Les crédits d’écriture de Gleason comprennent L’heure de la comédie de Colgate, Cavalcade des étoiles, et Les jeunes mariés.

Son approche du travail

Bishop dit que Gleason a pris le temps de perfectionner son métier d’acteur. Il lirait et étudierait autant qu’il le pouvait. Selon lui, Gleason avait le timing et la grâce de Charlie Chaplin. Bien qu’il ait été sérieux au sujet de son travail, Bishop dit que Gleason n’est pas devenu immergé dans ses personnages. Il s’est assuré de créer une certaine distance entre lui-même et le rôle qu’il jouait.

Bishop a rappelé la fois où Gleason est passé pour parler à un machiniste après une de ses scènes. Il a dit au machiniste que pendant qu’il jouait, il avait pensé à une discussion qu’ils avaient eue plus tôt.

Films les plus rentables

Le film le plus rentable de Gleason était le film de 1977 Smokey et le bandit, avec 126,7 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Ses autres films très rentables comprennent Smokey et le bandit II, avec plus de 66 millions de dollars de recettes au box-office mondial, et Le jouet, avec plus de 47 millions de dollars de recettes au box-office mondial.

La valeur nette de Jackie Gleason

Au moment de sa mort, Gleason valait 10 millions de dollars, selon les estimations de Celebrity Net Worth.

