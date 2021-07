Combien les acteurs de « Back to the Neighbourhood » ont changé depuis la première saison

Ça ne fait aucun doute que « Retour dans le quartier« Continue d’être une série à succès qui a gardé le public accroché depuis sa sortie en mai 2017, lorsque divers personnages ont fait leur apparition et ont gagné l’affection du public.

PLUS D’INFORMATIONS: Quel âge ont les acteurs adultes de la série « Retour au quartier »

Et comment ne pourrait-il pas être, puisque l’histoire dans ses premières saisons évoquait la nostalgie des téléspectateurs et captivait les nouvelles générations en fixant l’intrigue dans les années 70 et 80, qui est restée jusqu’au début du quatrième opus, quand dans le sixième chapitre a radicalement changé le temps et l’a placé aujourd’hui.

Malgré le changement radical du temps imparti, le public ne manque aucun épisode, puisque ceux qui apparaissent à travers les écrans ont volé nos cœurs ; par conséquent, ci-dessous, nous vous montrons combien le casting qui est apparu dans la première saison a changé et à quoi il ressemble dans ce quatrième volet.

MALENA UGARTE TORRES DE GANOZA

Malena Ugarte dans la première saison. (Photo: Amérique TV)

Malena Ugarte dans la quatrième saison. (Photo: Amérique TV)

PEDRO BRAVO TORREJÓN ‘PICHÓN’

‘Pigeon’ dans la première saison. (Photo: Amérique TV)

‘Pigeon’ dans la quatrième saison. (Photo: Amérique TV)

PEDRO BRAVO GUTIÉRREZ ‘PEDRITO’

Pedroto dans la première saison. (Photo: Amérique TV)

Pedrito dans la quatrième saison. (Photo: Amérique TV)

LILIANA GUERRA SALAS ‘LILY’

Lily dans la première saison. (Photo: Amérique TV)

Lily dans la saison quatre. (Photo: Amérique TV)

DANTE GANOZA UGARTE

Dante dans la première saison. (Photo: Amérique TV)

Dante dans la quatrième saison. (Photo: Amérique TV)

ALBERTO GANOZA UGARTE ‘BETO’

Beto dans la première saison. (Photo: Amérique TV)

Beto dans la quatrième saison. (Photo: Amérique TV)

ALEJANDRO GANOZA UGARTE ‘ALEX’

Alex dans la première saison. (Photo: Amérique TV)

Alex dans la saison quatre. (Photo: Amérique TV)

SOFIA BRAVO GUTIÉRREZ

Sofia dans la première saison. (Photo: Amérique TV)

Sofia dans la quatrième saison. (Photo: Amérique TV)

SARITA ET ESTELA BRAVO GUTIÉRREZ

Sarita et Estela dans la première saison. (Photo: Amérique TV)

Estela et Sarita dans la quatrième saison. (Photo: Amérique TV)

ANA SALAS GARCA DE GUERRA ‘ANITA’

Anita dans la première saison. (Photo: Amérique TV)

Anita dans la quatrième saison. (Photo: Amérique TV)

JORGE GUTIÉRREZ MENDOZA ‘COCO’

Coco dans la première saison. (Photo: Amérique TV)

Coco dans la quatrième saison. (Photo: Amérique TV)

FRANCISCO GUTIÉRREZ MENDOZA ‘PANCHO’

Pacho dans la première saison. (Photo: Amérique TV)

Pacho dans la quatrième saison. (Photo: Amérique TV)

JOSEFINA BRAVO MELÉNDEZ ‘PEPA’

Pepa dans la première saison. (Photo: Amérique TV)

Pepa dans la quatrième saison. (Photo: Amérique TV)

LUIS FELIPE SANDOVAL MARTÍNEZ

Luis Felipe Sandoval lors de la première saison. (Photo: Amérique TV)

Luis Felipe Sandoval dans la quatrième saison. (Photo: Amérique TV)

CRISTINA BRAVO TORREJN DE SANDOVAL

Cristina dans la première saison. (Photo: Amérique TV)

Cristina dans la quatrième saison. (Photo: Amérique TV)

LEÓNIDAS CABEZUDO ORTIZ ‘BLACK POWER’

Black Power dans la première saison. (Photo: Amérique TV)