Kelly Clarkson fait à nouveau l’actualité alors que sa bataille juridique avec son ex-mari Brandon Blackstock au sujet de la pension alimentaire pour époux et enfants se poursuit.

Pour ceux qui ne le savent pas, Clarkson a demandé le divorce en juin 2020 après près de 7 ans de mariage qui n’a pas encore été finalisé. Clarkson a déclaré dans une interview: « J’ai parlé à des amis qui ont vécu un divorce. Je ne sais pas comment les gens vivent cela sans avoir une sorte d’exutoire parce que c’est la pire chose jamais pour toutes les personnes impliquées. »

La longue bataille a été pleine de hauts et de bas pour le chanteur au cours de la dernière année.

Clarkson a obtenu la garde physique principale de leurs enfants – River Rose Blackstock, 7 ans, et son fils Remington Alexander Blackstock, 5 ans – en novembre. Ce qui était une victoire heureuse pour l’entraîneur « Voice », mais cela n’a pas duré lorsque Blackstock a demandé 436 000 € pour une pension alimentaire mensuelle pour époux et enfants.

C’est un gros chiffre qui aurait atteint plus de 5 millions de dollars par an.

Combien Kelly Clarkson a-t-elle payé à son ex-mari en pension alimentaire pour enfants et conjoint ?

Clarkson est condamné par un juge du comté de Los Angeles à payer à Brandon Blackstock près de 200 000 € par mois en pension alimentaire pour enfants et conjoint, ce qui représente 2,3 millions de dollars par an. C’est un prix élevé à payer étant donné que Clarkson reste le principal gardien des enfants.

La répartition initiale dans l’ordonnance du tribunal est que Clarkson doit payer un total de 150 000 € en pension alimentaire pour époux avec un supplément de 45 601 € en pension alimentaire pour enfants chaque mois.

En plus de cela, la superstar doit payer 1,25 million de dollars supplémentaires pour les frais juridiques de Blackstock au milieu de leur divorce en cours.

Cette somme forfaitaire importante remet en question « Pourquoi Blackstock a-t-il besoin d’autant d’argent à titre de soutien alors que Clarkson est le principal détenteur de la garde de leurs enfants ? »

Quelle est la valeur nette de Brandon Blackstock ?

Bien que la valeur nette de Blackstock soit nettement inférieure à celle de Clarkson, il n’est toujours pas dans une mauvaise situation à 10 millions de dollars à partir de 2020, apparemment.

Sa situation financière et ses antécédents controversés de fraude présumée contre Clarkson remettent certainement en question la nécessité de son accord lucratif de pension alimentaire pour époux.

Il travaille actuellement comme American Talent Manager et, comme beaucoup le savent, il gérait elle-même Clarkson. Parmi ses autres clients figurent Blake Shelton et Rascal Flatts. Blackstock travaille aux côtés de son père dans leur entreprise Starstruck Management.

Brandon Blackstock aurait pris de l’argent à Kelly Clarkson par fraude.

Clarkson a déposé en octobre une plainte pour fraude auprès du bureau du commissaire du travail de Californie. Clarkson affirme que son « accord oral » de 2007 avec Starstruck Management était un « dispositif frauduleux et subterfuge ».

Elle a ensuite accusé Blackstock et son père, Narvel Blackstock – qui l’ont tous deux dirigée par le passé – de travailler en tant qu’agents de talent californiens sans licence.

La réclamation de Clarkson faisait suite à un dépôt de son ex-beau-père affirmant qu’elle devait 1,4 million de dollars à son entreprise et qu’elle devrait finalement 4 millions de plus de l’argent qu’elle a gagné en tant que juge sur « The Voice » et en tant qu’hôte de « The Kelly Clarkson Show. »

Cependant, Clarkson affirme que l’agence a exigé des « frais déraisonnables » pour des « services illégaux » car ils n’étaient pas des agents de talent agréés, comme l’exige la loi californienne.

Bien sûr, Blackstock a nié tout cela et cette affaire est toujours en cours.

Kelly Clarkson devrait-elle payer une pension alimentaire à Brandon Blackstock?

La question de savoir si la demande de pension alimentaire pour époux élevée est justifiée est une question difficile.

Il est vrai que la pension alimentaire pour conjoint/enfant aide ceux qui ne peuvent pas travailler à subvenir aux besoins de leur enfant. Cela est particulièrement vrai pour les couples qui ont décidé entre eux qu’une personne restera à la maison avec les enfants tandis que l’autre ira travailler. Ainsi, lorsque ces couples décident de divorcer, cela laisse un parent dans une mauvaise situation. Par conséquent, la pension alimentaire pour conjoint et pour enfant est une bonne chose dans notre système juridique.

Mais ce qu’il faut remettre en question, c’est pourquoi le montant n’est pas universel. Pourquoi les célébrités paient-elles tellement plus pour élever un enfant que pour une personne ordinaire ? Le montant moyen de la pension alimentaire pour enfants est de 5 760 € par année, ce qui est inférieur à 500 € par mois. Alors que Clarkson paie plus de 45 000 € par mois. Non compris la pension alimentaire supplémentaire pour époux. C’est un grand écart.

La réponse? La pension alimentaire pour enfants/conjoint est calculée sur plusieurs éléments, mais le revenu net est le facteur le plus important. C’est la raison du montant scandaleux que Clarkson doit payer à Blackstock.

Cependant, c’est encore un montant excessif quand on regarde la moyenne des ménages à faible revenu. La question se pose donc de savoir si ces enfants à faible revenu ne valent pas plus?

Pour Blackstock, il a le nécessaire pour élever ses enfants avec Clarkson sans ce montant odieux de soutien que le tribunal a ordonné. Il est bien assis avec une valeur nette de 10 millions de dollars et un revenu important, donc les enfants iraient bien sans cet argent supplémentaire.

Mais ce n’est que mon humble avis.

Deauna Nunes est une rédactrice adjointe qui couvre la culture pop, l’actualité et le divertissement pour YourTango et a été publiée par le magazine littéraire Generic d’Emerson College. Suivez-la sur Twitter et Instagram.