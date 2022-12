Combien Henry Cavill a-t-il payé pour ses camées dans Black Adam et The Flash ?

Un nouveau rapport a révélé quand il a été payé Henry Cavill pour ses camées dans les films »Adam noir » O »Éclat », qui ont été enregistrés avant James Gunn Oui Pierre Safran ils sont devenus à la tête de DC Studios, ce qui a conduit à l’adieu de l’acteur en tant que Superman.

Cavill aurait été payé 250 000 € pour chacune de ses apparitions, pour un total de 500 000 €. Avant l’arrivée de Gunn et Safran, Warner Bros. Pictures avait fait du retour de l’acteur une priorité, avec michel de luca Oui Paméla Abdy voulant faire une suite avec l’acteur dès que possible.

Après la réapparition d’Henry Cavill en tant que Superman dans la scène post-générique de « Black Adam », l’acteur a annoncé en octobre qu’il reviendrait officiellement dans le personnage, promettant aux fans que cela valait la peine d’attendre. Cependant, un mois plus tard, Cavill a de nouveau utilisé ses réseaux sociaux pour déclarer qu’il ne reviendrait pas toujours en tant que personnage.

« Après que le studio m’ait dit d’annoncer mon retour en octobre, avant son embauche, cette nouvelle n’est pas la plus facile, mais c’est la vie », a déclaré Cavill. « La relève de la garde est quelque chose qui arrive. Je respecte ça. James et Peter ont un univers à construire. Je leur souhaite, ainsi qu’à toutes les personnes impliquées dans le nouvel univers, la meilleure des chances et la plus heureuse des fortunes. »

En plus de son apparition dans »Black Adam », Cavill avait déjà enregistré un camée pour »The Flash », un film dont la première est prévue en juin 2023, mais en raison de changements de direction chez DC Studios, il a a été révélé que sa scène sera complètement retirée du film. De la même forme, gal gadot n’apparaîtra pas comme Wonder Woman dans le film.

Alors que Cavill ne reviendra pas en tant qu’homme d’acier, Gunn a révélé qu’il avait parlé avec l’acteur d’autres rôles au sein de DC. « Nous venons d’avoir une excellente rencontre avec Henry et nous sommes de grands fans et nous avons parlé d’un certain nombre de possibilités passionnantes pour travailler ensemble à l’avenir », a-t-il déclaré.