Combien gagnent les participants de La Casa de los Famosos 2023 ?

in

La maison du célèbre

Les participants inscrits à La Casa de los Famosos 2023 reçoivent un salaire hebdomadaire. Ici, nous révélons quel est votre profit.



La Maison du Célèbre, fureur de réalité de Telemundo.

La Maison du Célèbre Mexique 2023une émission de téléréalité diffusée EN DIRECT du dimanche au vendredi sur la canal 5 et via le service de streaming Vix+, est le programme fureur de la télévision mexicaine aujourd’hui. C’est pour cette raison que les téléspectateurs veulent connaître les données sur le format qui mène Galilée Montijo près de Diego de Erice et Odalys Ramírez.

Cette émission de télé-réalité devient très intéressante pour les téléspectateurs mexicains puisqu’elle décerne des prix importants. Sans aller plus loin, Yvonne Montero, le dernier gagnant, a pris 200 mille dollars en espèces. En ce sens, de nombreuses personnes ont commencé à se demander combien d’argent les participants gagnaient chaque semaine.

Dans les derniers jours, Maxine Woodside, journaliste de divertissement de renom, a révélé les prétendus salaires des participants. « Tout le monde veut gagner. Il y a un prix de quatre millions de pesos, en plus de ce qu’ils sont payés chaque semaine, puisqu’ils sont payés chaque semaine« , il expliqua. Ci-dessous, nous révélons le montant qu’ils facturent.

+Combien d’argent gagnent les participants de La Casa de los Famosos 2023 ?

« Ils m’ont informé que les salaires des moins connus, ceux qui n’ont pas une grande réputation, s’élèvent à 70 000 pesos par semaine.», ont-ils rapporté dans l’émission de la journaliste Maxine Woodside. Ils ont également confirmé que la célébrité qui recevrait un salaire plus élevé est Sergio Mayer.

+Qui sont les prochains participants à La Casa de los Famosos México 2023 ?

Wendy Guevara de « Les Pertes »

paul stanley

Raquel Bigorre

Emilio Osorio

poncho nigris

Ferka Quiroz

Nicolas Porcella

Céleri Quijano

Barbara Torres

Jorge Losa

Sergio Mayer

+Qui sont les participants éliminés de La Casa de los Famosos México 2023 ?

Marie-Claire Harpe . PREMIER ÉLIMINÉ

. PREMIER ÉLIMINÉ Sophie Rivera Torres. DEUXIÈME ÉLIMINÉ

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?