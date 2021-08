Combien gagne le protagoniste de Ted Lasso par épisode

Cela semble incroyable, mais malgré l’un des meilleurs castings à la télévision aujourd’hui, L’émission du matin il a été déplacé sur la plate-forme qu’il a aidé à propulser. Ni Jennifer Aniston, Steve Carell ou Reese Witherspoon suffisaient pour que cette fiction soit la plus commentée des Apple TV +. Au cours des derniers mois, Ted lasso fait sensation, avec Jason Sudeikis à la tête.







Jason Sudeikis, qui s’est fait connaître dans le monde entier grâce à ce qu’il a fait en Saturday Night Live, donne non seulement vie au protagoniste de Ted lasso c’est aussi l’un de leurs esprits créatifs. Des scénaristes comme Brendan chasse, Bill Laurent Oui Joe Kelly. Après son premier opus, la fiction a battu le record de nominations pour l’emmy pour une nouvelle production, et concourra dans vingt présélections au total.

A l’époque, depuis Apple TV + ils étaient très optimistes quant à l’avenir de Ted lasso et, cinq jours seulement après ses débuts sur la plateforme, il a été renouvelé pour une deuxième saison. Maintenant, le succès a été répliqué avec son nouvel opus, qui est en diffusion, la société a donc donné son feu vert à un nouveau lot d’épisodes.

La deuxième saison a commencé à être diffusée le 23 juillet. (IMDb)



Dans les derniers jours, Variété a soulevé un rapport où il a révélé combien il gagnait Jason Sudeikis. Selon les informations, l’ancien acteur de Saturday Night Live il a reçu environ 400 000 € par épisode dans la première saison. Pas mal pour un personnage né dans le cadre d’une série de spots télévisés. NBC en 2013.

Quand l’émission du matin revient

Au-delà de ne pas être la série la plus commentée de Apple TV +, cela n’enlève aucun mérite à L’émission du matin, qui est arrivé et a réussi à s’installer grâce au thème fort qu’il traite. Centrée sur les climats d’intimidation au travail qui, malheureusement, sont courants dans un environnement comme la télévision, elle a eu en Reese Witherspoon Oui Jennifer Aniston, ses figures et ses producteurs, à deux axes centraux.







Il y a quelques semaines, il a été confirmé que la deuxième saison de L’émission du matin Il commencera à être diffusé le 17 septembre. Comme le premier opus, il sera composé de dix épisodes qui arriveront à calmer ceux qui attendent de voir comment cette histoire se poursuit depuis 2019.