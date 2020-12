Combien et comment nous avons déménagé dans le deuxième verrouillage: les données du smartphone

L’une des méthodes les plus efficaces pour contenir la deuxième vague d’infections à coronavirus est de réduire les contacts entre les personnes, et donc voyage inutile. Ces derniers jours, cependant, les mesures de limitation adoptées par le gouvernement et les régions ces dernières semaines ont été ample, et selon de nombreux experts la direction prise risque de préparer le terrain pour une troisième vague difficile à gérer. Les conséquences que l’inclusion dans la zone jaune de la majeure partie du pays aura sur l’évolution de la pandémie, nous les découvrirons comme d’habitude dans environ deux semaines; en attendant, cependant, les données sur la mobilité des personnes collectées par le gouvernement, Google et Apple peuvent déjà être utiles pour comprendre de quelle situation nous partons.

Les dernières données traitées par Google qui découlent de l’utilisation des smartphones de ses utilisateurs sont le plus complet : ont été publiés le 11 décembre et n’incluent donc pas les jours suivant la date du dimanche 13, juste au moment où les mesures d’endiguement des régions ont été assouplies. Les valeurs relatives à certains domaines – comme les lieux de travail et les gares de transports en commun – sont en ligne avec celles enregistrées les semaines précédentes; il a légèrement augmenté par rapport aux premières semaines de novembre le temps passé dans les commerces et lieux de loisirs et dans les magasins d’alimentation et de médecine, tandis que les parcs – peut-être grâce aux premiers froids – n’ont pas enregistré la même tendance.

Le discours est légèrement différent pour les données d’Apple, moins granulaires mais mis à jour à la date du 13 décembre. À partir des données sur l’utilisation des iPhones, tout d’abord, il est clair que les déplacements en voiture, à pied et en transports en commun restent inférieurs aux périodes pré-covid. En fait, depuis novembre je transport public, dont nous nous sommes éloignés autant que possible, ont commencé regagner du terrain. Le chiffre le plus inquiétant, cependant, est précisément celui – forcément partiel – dû aux derniers jours des enquêtes: le week-end dernier, la situation s’est dégradée pour montrer les niveaux de mobilité les plus élevés correspondant à ceux de fin octobre.

Rien que les caméras vidéo et les caméras n’aient déjà documenté ces dernières heures: après tout, l’entrée dans la zone jaune de la plupart des régions italiennes le week-end dernier a déclenché une poussée dans les mouvements qui dans les prochains jours devraient se manifester encore plus clairement en graphique. En bref, les prochaines données collectées devraient commencer à refléter le changement et décrire plus précisément ce que nous allons rencontrer.