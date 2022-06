Combien est trop rapide pour recharger vos smartphones ? 5 minutes?

Partager

Le prochain haut de gamme que prépare vivo pourrait inclure un système de charge rapide jusqu’à 200 W, qui devrait pouvoir recharger complètement sa batterie… En moins de 5 minutes !

La charge rapide C’est la dernière grande avancée de l’industrie pour pallier l’impossibilité d’améliorer les batteries au lithium, même si la vérité est que beaucoup d’entre nous doutent encore à quel point il peut être bon ou mauvais de charger nos appareils à des puissances aussi élevéessurtout après avoir vu Xiaomi reconnaître que son HyperCharge dégradait excessivement les batteries.

Quoi qu’il en soit, il semble que nous ayons un autre fabricant repousser les limites de la technologie de chargeet maintenant c’est celui qui promet beaucoup car il a toujours voulu faire les choses différemment, par exemple en nous permettant au moins en Chine de choisir le chipset que nous voulons dans son dernier téléphones phares.

On parle évidemment de Directqui, comme nous l’ont dit les collègues de GizmoChina, travaille déjà sur une évolution de sa technologie Charge Flash qui leur permettra d’atteindre 200 W du pouvoir, et même dépasser un tel cap.

Cela permettrait la prochaine vaisseau amiral je peux vivre rechargez votre batterie de 0 à 100 % en 5 minutes environchose impensable à ce jour et qu’il faudra sans doute voir pour le croire.

L’idée de vivo est que son prochain téléphone phare permette une recharge de 0 à 100 % en seulement 5 minutes, prenant en charge des charges filaires allant jusqu’à 20 V/10 A qui représenteraient une puissance de 200 watts.

vivo X80 et X80 Pro : le plus grand représentant de la photographie mobile au monde vous laissera choisir le processeur

Les nouvelles sautent comme d’habitude sur Weibo, et elles ont été publiées quelqu’un d’aussi réputé dans les fuites que DigitalChatStation parlant d’un informateur anonyme mais fiable, qui aurait transmis les intentions de dépasser ces 100 watts initialement marqués comme cible.

En fait, il parle même des taux de recharge que le fabricant de Dongguan proposera dans ce téléphone inédit, qui prendra en charge jusqu’à 20 V/10 A mais prendra toujours en charge des taux de charge inférieurs 120W, 80W, 60W et même moins pour s’adapter à d’autres chargeurs moins avancés.

En outre, ils ont également parlé de votre batterie sera supérieure à 4 000 mAh et seront séparés en au moins deux modules afin qu’ils puissent être chargés indépendamment augmenter la vitesse sans trop dégrader une seule cellule. Malheureusement, c’est la fin de la fuite, nous ne pouvons donc pas vous en dire beaucoup plus à ce sujet. un smartphone hypothétique qui pourrait arriver sous le nom de vivo X80 Pro + mais c’est pour l’instant une totale inconnue.

Ce serait certainement une étape très importante, car Pour beaucoup, une charge rapide est déjà plus importante que d’avoir plus de milliampères et donc plus d’autonomie, même si dans mon cas je doute encore beaucoup comment une batterie soumise à des taux de tension et d’ampères similaires se comportera dans le temps… Faudra l’essayer quand il arrivera pour enlever le bandeau !

Qui est vivant et pourquoi son arrivée en Europe vous intéresse

Rubriques connexes: Mobile

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂