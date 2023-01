Combien d’Oscars ont Riz Ahmed et Allison Williams

in

Oscars 2023

Les acteurs étaient chargés de diriger l’émission où l’Académie a révélé les nominés pour ses 24 catégories.

©GettyRiz Ahmed et Allison Williams.

Dans une transmission qui a été vue par les canaux officiels de L’Académie et duré environ 30 minutes, les nominés des 24 catégories de les Oscars 2023. Le 12 mars prochain, Hollywood vivra une nouvelle fête où le meilleur du cinéma sorti en 2022 se démarque.

Riz Ahmedl’étoile de La nuit de Oui son de métala animé l’événement avec allison williamsque nous avons vu dans Les filles puis faire le saut vers des productions d’horreur comme Sortez et, cette année, m3gan. Bien qu’ils aient été choisis par l’organisation pour cette transmission, un seul des deux a été reconnu par L’Académie.

On parle de Riz Ahmed, qui a une des statuettes convoitées dans les fenêtres de sa maison. Ce qui est frappant, c’est qu’ils ne le lui ont pas donné pour un rôle d’acteur (alors qu’il a été nominé en 2021 pour son rôle de ruben dans son de métal). Les oscar qui l’a reçu en 2022 pour le court-métrage qu’il a écrit et joué dans : Le long au revoir.

allison williamsPour sa part, il n’a eu que deux nominations au poids dans sa carrière. L’un a été récompensé par Prix ​​​​du choix de la critiquegrâce à son travail dans Les filles. L’autre est venu pour ce qui a été fait dans Sortez. L’Actors Guild l’a reconnue avec une nomination pour les récompenses sag dans la liste des meilleurs acteurs dans laquelle le casting de Trois publicités pour un crime.

+ Riz Ahmed et Allison Williams ont-ils joué dans des films nominés aux Oscars 2023 ?

Si vous vous demandez à quel film de tous ceux qui participeront à les oscars 2023 a la participation de Riz Ahmed et Allison Williams, la réponse est nulle. Des deux, celle qui a connu une année la plus chargée est l’actrice de Les fillesqui a produit et joué dans la surprise d’horreur, m3gan.

