Combien d’Oscars le Seigneur des Anneaux a-t-il remporté ?

La trilogie réalisée par Peter Jackson est l’une des plus importantes de l’histoire du cinéma. La troisième partie est entrée dans l’histoire.

©IMDBLes films ont été créés entre 2001 et 2003.

En 2001, le premier des trois films qui Pierre Jackson créé autour du travail de J. R. R. Tolkien. Le Seigneur des Anneaux est devenu un phénomène mondial grâce à ce cinéaste qui a vu des personnages comme Elijah Wood, Orlando Bloom et Ian McKellen le potentiel de développer une histoire qui semblait impossible à adapter. Pour cela, le travail de maillons tels que le design de production, commandé par Grant Majoret la photographie de André Lennie.

Le travail de toute l’équipe qui était en charge Pierre Jackson réaliser ces trois films ne tarda pas à être reconnu par L’Académie. En ce sens, un détail très important ne doit pas être négligé : toute la trilogie a été tournée simultanément pendant des mois en Nouvelle-Zélande, où ils ont même dû recourir à des contacts de haut niveau pour obtenir des permis et tourner dans des parcs nationaux. Ainsi, les trois films de la saga sont nés : La communauté de l’anneau, Les deux tours Oui Le retour du roi.

Du moins au plus grand, le film qui a reçu le moins de reconnaissance de L’Académie c’était celui du milieu. Les deux tours n’a été récompensé que de deux prix OscarMontage Son et Effets Visuels, des shortlists techniques qui sont habituellement données à des films de haute volée qui ne répondent pas aux attentes en termes de narration pour les membres de L’Académie. De plus, il avait reçu quatre autres nominations : meilleur film, meilleure direction artistique, meilleur son et meilleur montage.

qu’en est-il de Les deux tours C’était un pas en arrière après ce qui s’était passé avec La communauté de l’anneau, qui avait remporté quatre statuettes (Photographie, Maquillage, Musique et Effets visuels), perdant dans neuf autres présélections : Meilleur film, Meilleur acteur dans un second rôle (Ian McKellen), Meilleur réalisateur, Meilleur scénario, Meilleure direction artistique, Meilleur costume, Meilleur montage , Meilleure chanson originale et Meilleur son. L’histoire se conclurait de la meilleure des manières avec le retour du roi se déchaîner dans les oscars de 2004 avec 11 nominations et 11 victoires (dont, bien sûr, Meilleure réalisation et Meilleur film), correspondant à la marque qu’ils avaient laissée Ben Hur Oui titanesque, bien que dans les deux cas avec quelques nominations supplémentaires auxquelles ils n’ont pas réussi. Il y avait donc 17 oscars au total ceux qui sont restés la trilogie

+Où voir la trilogie complète du Seigneur des Anneaux

Comme nous l’avons dit Le Seigneur des Anneaux C’est l’une des trilogies les plus importantes de l’histoire du cinéma, qui pour de nombreux catalogues est la meilleure de tous les temps au-dessus de productions telles que Le parrain Soit Retour vers le futur. Si vous voulez le regarder à la maison comme excuse pour vous préparer pour la série de Amazon Prime Vidéovous pouvez le faire via hbo max Soit Première vidéo. La différence entre les deux plates-formes est que hbo max non seulement il a la version qui a été vue dans les salles mais il vous permet également de jouer aux versions étendues de la saga.

