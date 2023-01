Combien Disney a fait du box-office 2022

in

Au cours de la première année d’un retour complet à la normale après la pandémie, Disney a mené les bénéfices parmi les studios.

© IMDbAvatar s’est classé deuxième au box-office 2022.

Les quatre premiers jours de 2023 étant déjà écoulés, certaines données ont commencé à émerger concernant ce qui restait l’année dernière en termes de rendements cinématographiques. Dans ce contexte, la Avatar C’était impressionnant : il a fallu deux semaines pour qu’il devienne le deuxième lancement le plus rentable de l’année, derrière Top Gun : Maverick. Par conséquent, dans Disney Ils ont pu célébrer avec force.

The Mouse Studio est devenu le plus performant au box-office de 2022, non seulement grâce à Avatar : la voie de l’eau mais aussi à travers les films de merveille qui échouent rarement. D’après ce qui a été rapporté par Date limite, Disney Il a généré près de 4,9 milliards de dollars de revenus dans le monde, dont près de 60% provenant de cinémas en dehors des États-Unis.

Grâce à cette marque, 2022 a été la septième année consécutive pour Disney devant le box-office mondial. Universel avait été celui qui a mené en 2015 main dans la main avec des chars comme sbires, monde jurassique Oui furieux 7, avec qui il a levé près de 6 900 millions de dollars dans le monde. En 2022, l’étude derrière la saga de Rapide et furieux a dû se contenter de la deuxième place, grâce aux 3,9 milliards de dollars générés.

Il convient de noter que les données positives pour Disney Cela passe par les quelques titres qui ont été lancés sur un marché aussi important que la Chine, où ils génèrent généralement une grande partie de leurs revenus. Dans les douze mois qui passèrent, seuls Avatar : la voie de l’eau, mort sur le nil Oui Charme. Des trois, seul le premier se situe sur le podium des films les plus rentables pour le studio en 2022.

+Les trois films Disney les plus rentables en 2022

comment a fait Disney pour générer 4,9 milliards de dollars dans le monde ? Simple : une grande partie de la main des emplacements de la Univers cinématographique Marvel qui est encore très rentable pour l’entreprise. Le podium de lancement était mené par Avataravec 1 300 millions de dollars (essentiellement sur le marché international), Doctor Strange dans le multivers de la folie (956 millions), et Panthère noire : Wakanda pour toujours (817 millions).

