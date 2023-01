Combien devrez-vous payer de plus pour partager votre compte Netflix ?

Netflix confirme que ce premier trimestre, vous devrez payer plus pour partager des comptes, plus précisément entre environ 1,70 € et 2,99 € par mois pour chaque résidence supplémentaire.

Netflix continue d’expérimenter ses plans, ses abonnements et ses prix.

Cela fait longtemps que les dirigeants de Netflix reprochent directement à leurs utilisateurs certains des résultats financiers disons peu cohérentset c’est que pour la compagnie de Los Gatos, Californie, les utilisateurs partageant leurs comptes sont un énorme problème de solution très complexe et historiquement répétée.

On savait déjà qu’en 2023, de toute façon, sur Netflix ils allaient enfin arrêter de se battre s’allier une fois pour toutes avec l’ennemi, permettant à tout utilisateur de partager ses mots de passe avec les amis et la famille cependant moyennant un petit supplément Il était en attente et en attente de confirmation.

Désormais, les confrères d’Android Authority dévoilent plus de détails sur la stratégie commerciale qu’ils gèrent chez Netflix, qui passe par supprimer d’un seul coup toute possibilité de partager un compte gratuitement entre différents ménages, commençant à le facturer déjà au cours de ce premier trimestre de l’année.

C’est lors de la présentation aux actionnaires et investisseurs du dernier rapport sur les revenus de Netflix, quand les dirigeants du service diffusion les multimédias les plus populaires de la planète ont confirmé leur prochaines étapes pour améliorer les résultats de l’entreprise à moyen et long terme :

Plus tard au cours du premier trimestre, nous prévoyons de commencer à déployer plus largement le paiement par action. Le partage de compte répandu que nous avons aujourd’hui (plus de 100 millions de foyers détectés) nuit à notre capacité à long terme à investir et à améliorer Netflix, ainsi qu’à développer notre entreprise. Au fur et à mesure que nous déployons le partage par paiement à l’utilisation, les membres de plus en plus de pays auront la possibilité de payer plus s’ils souhaitent partager Netflix avec des personnes avec lesquelles ils ne vivent pas.

Tout est précisément centré, comme vous l’avez vu, dans combattre ce partage de compte qui est si peu apprécié dans les bureaux de Los Gatos, et que Netflix lui-même était fier d’annoncer que le nombre d’abonnements a largement dépassé leurs attentes initiales.

Notamment Netflix a déjà testé son modèle de paiement supplémentaire pour partager des comptes sur certains marchés tels que Argentine, El Salvador, Guatemala, Honduras ou République dominicainequelque chose qui va enfin s’exporter dans le reste du monde et aussi dans quelques semaines.

Au cours des tests, le service a invité l’utilisateur à établir une résidence principale au moment de la création du compte. Après cela, le service lui-même invite les utilisateurs de résidences secondaires qui partagent les comptes à créez le vôtre, ou payez un peu plus partager son utilisation dans différents foyers.

Il y aura une limitation du nombre de résidences que nous pouvons configurer au maximum, 1 dans le plan ‘Basic’, 2 dans le ‘Standard’ et 3 dans le ‘Premium’, avec des prix compris entre 1,70 et 2,99 dollars par mois pour chaque résidence supplémentaire.

Les prix en Argentine ils étaient de 1,70 dollars par mois pour chaque résidence supplémentaire, alors que dans d’autres pays le coût est monté à un maximum de 2,99 €. Bien sûr, il y a aussi une limitation des résidences supplémentaires, puisque la modalité ‘BASIQUE’ permet uniquement de configurer une résidence, alors que en plan ‘Standard’ deux peuvent être configurés et dans le ‘Prime’ jusqu’à trois.

Nous ne connaissons pas encore les dates précises ni les montants pour chaque marché, mais compte tenu des locaux il est probable que dans les prochaines semaines, il sera activé le paiement supplémentaire pour les résidences secondaires à des prix qui oscillera entre 2 et 3 euros par mois du moins en Europe.

On verra si la mesure réussit, car le catalogue Netflix n’est plus aussi attractif et il y a de plus en plus d’options !

