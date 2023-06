Combien d’épisodes la saison 11 de Chicago Fire a-t-elle et quand la saison 12 est-elle diffusée ?

ELLE D coration Salon de jardin en bois d'acacia 5 places corde coussins terracotta - Marron - Size: 164x75x78cm

Pour une d coration tendance et une ambiance bord de mer, notre salon de jardin MALA saura gayer votre ext rieur.On aime le mix mati re entre le bois d'acacia FSC et la corde coloris terracotta qui apporte un c t chaleureux et estival l'ensemble.Les coussins proposent une assise moelleuse confortable. Ils sont galement tous d houssables pour un entretien facile et pratique du salon de jardin.Pensez tout de m me prot ger votre salon lors de la p riode hivernale et assurer ainsi sa durabilit .Avec ses 5 places assises, passez des moments conviviaux entre amis ou en famille lors de belles journ es ensoleill es !CARACT RISTIQUES :Structure et rev tement en bois d'acacia FSC et cordeCoussins d'assises paisseur 8 cm - coussins de dossiers paisseurs 15 cmTissu polyspun 230 grColoris Terra CottaCoussins d houssablesDimensions fauteuils : 74x78x75 cmDimensions table : 90x60x43 cmDimensions banquette : 164x78x75 cmGarantie 2 ansA monter soi-m me - Temps de montage : 90 minCONSEILS D'UTILISATION :Le bois n cessite un traitement r gulier pour prolonger son utilisation dans le temps. Il est conseill de passer une couche protectrice avant la premi re utilisation et par la suite, de mani re r guli re.Pour profiter de votre mobilier d'ext rieur sur la dur e, nous vous conseillons de le prot ger contre les al as climatiques (intemp ries, gel...).CONSEILS D'ENTRETIEN : M tal : Nettoyer avec de l'eau l g rement savonneuse et rincer l'eau claire. Bois : D poussi rer avec un chiffon propre, doux et sec.Tissu : Nettoyer sec