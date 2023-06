Combien d’épisodes Fake Profile a-t-il sur Netflix et pourquoi devriez-vous le regarder ?

Netflix

Nous vous expliquons les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas manquer cette série spectaculaire.



© @NetflixLATAMCarolina Miranda joue dans ce qui est la série du moment sur Netflix.

La série Faux profil à propos d’une fille qui rencontre quelqu’un via une application de rencontres, mais qui n’est pas ce qu’elle semble être a secoué Netflix étant l’une des productions les plus réussies de l’année, mais si vous n’avez pas osé le voir ici, nous vous disons combien de chapitres a-t-il et pourquoi devriez-vous regarder ce drame en série Fabrication 100% latino-américaine.

Combien de chapitres compte Fake Profile sur Netflix ?

La série False Profile compte 10 chapitres au total qui nous disent comment le fait qu’une personne mente sur son identité dans une application de rencontres peut déclencher un cauchemar aux proportions inimaginables qui laissera des conséquences indélébiles pour toutes les personnes impliquées. Et pour cette raison, nous vous laissons maintenant la liste des épisodes avec leurs noms et leur durée.

Liste des épisodes de faux profil

En chair et en os. Durée : 39 minutes. Panique au paradis. Durée : 36 minutes. Même si ça fait mal. Durée : 35 minutes. Hors d’haleine. Durée : 37 minutes. Images dangereuses. Durée : 35 minutes. Le secret de Red Velvet. Durée : 38 minutes. La gueule du loup Durée : 40 minutes. Tentation dans le noir Durée : 34 minutes. La nuit des bourreaux. Durée : 34 minutes. Tu ne dis rien. Durée : 40 minutes.

Pourquoi devriez-vous voir un faux profil ?

Fake Profile est une série qui devrait absolument être regardée par ceux qui sont fans de séries à suspense., avec une bonne touche de drame et d’érotisme. La série aborde également l’une des peurs les plus courantes aujourd’hui, qui est de rencontrer quelqu’un via des applications de rencontres, et que cette personne ait menti sur qui elle est.

Mention spéciale aux valeurs de production de cette série qui sont du plus haut standard qui se voit dans la qualité de la photographie et des lieux. Ce n’est pas pour rien que cette série est dans le top 10 sur Netflix depuis bientôt 1 mois, alors si vous ne vous êtes pas donné l’occasion de la regarder, c’est le moment de le faire.

