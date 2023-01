Combien d’épisodes de The Last of Us reste-t-il jusqu’à la fin de la série HBO Max

HBO Max

The Last of Us est l’une des séries les plus regardées aujourd’hui et on a déjà vu les trois premiers épisodes de la série. Combien de chapitres reste-t-il pour la finale de la saison ?

© IMDbLe dernier d’entre nous

Le dernier d’entre nous est la série de HBO Max vu plus ces derniers jours et les critiques le trouvent irrésistible. Dans Tomates pourries, les spécialistes l’acceptent à 96 % tandis que le grand public lui accorde également un solide 94 %. Le spectacle reprend le meilleur du jeu vidéo de Play Station l’adapter en une émission de télévision incontournable qui maintient le spectateur collé à l’écran.

L’intrigue suit Joel, un homme qui a subi une perte irréparable le jour où le monde tel que nous le connaissons a pris fin, et Ellie, une jeune fille de 14 ans qui est immunisée contre le champignon cordyceps qui transforme les humains en zombies. . Les deux doivent s’unir pour traverser des États-Unis post-apocalyptiques avec des menaces différentes sur un chemin incertain.

Le dernier d’entre nous est l’œuvre de l’esprit de Craig Mazin et Neil Druckman. Le spectacle a été créé le 15 janvier et depuis lors, il gagne en popularité, notamment grâce au travail de Pierre Pascal comme Joël et Bella Ramsey comme Ellie, les protagonistes du programme télévisé qui ont su donner une dynamique intéressante à la relation de ces personnages qui ont plus besoin les uns des autres qu’ils ne veulent l’admettre.

Combien reste-t-il d’épisodes de The Last of Us ?

La série présente quelques changements par rapport au matériel original comme cela s’est produit avec les personnages Bill et Frank. Dans ce cas, dans le jeu vidéo, Bill entretient une relation plus étroite avec Joel et Tess tandis que Frank se suicide. Dans les deux parcelles, ils forment un couple homosexuel. dans la série de HBO Maxle lien se développe jusqu’à ce qu’un Frank malade demande à Bill un dernier jour de bonheur et ils finissent par se suicider ensemble seulement pour que Joel les retrouve et prenne les biens précieux que Bill a réussi à garder dans sa vie.

Combien d’épisodes reste-t-il pour atteindre la fin de la première saison de Le dernier d’entre nous? Le lot d’épisodes originaux compte 9 livraisons dont 3 sont déjà sorties, donc 6 programmes restants plus de cette série qui recrée l’un des jeux vidéo les plus acclamés de l’histoire grâce à une intrigue qui était certainement à la hauteur d’une adaptation pour le petit écran et HBO Max Il a pris la bonne décision à cet égard. De plus, une deuxième saison de l’émission est confirmée.

