+Combien d’épisodes compte la série turque Brothers ?

Brothers se positionne comme le roman turc le plus résonnant du moment, puisqu’il en est à son troisième volet. Combien de chapitres compte-t-il au total ?

La Turquie est un exportateur de fiction télévisée de haute qualité et c’est pourquoi le public d’autres régions, comme l’Amérique latine, est un grand amateur de ces productions. L’un des plus importants aujourd’hui est Frères et sœurs, telenovela qui diffuse sa troisième saison. Il y a quelques jours, son chapitre numéro 30 est arrivé, mais combien seront au total ?

Kardeşlerimcomme son titre original, est une émission écrite et réalisée par Gül Abus Semerci qui est diffusée sur le réseau ATV depuis février 2021. Son prémisse suit l’histoire de quatre frères qui, après la mort de leur père et de leur mère, doivent déménager reprendre leur vie et faire face à leurs problèmes.

Comme nous le prévoyons, le troisième opus a actuellement publié 30 épisodes, mais le nombre total n’a pas été confirmé. On sait cependant que la dernière diffusion est prévue le 3 juin. Si nous tenons compte du fait que les sorties sont hebdomadaires, jusqu’à la date indiquée, nous aurions une saison 3 composée de 37 chapitres. En tout, la série Frères et sœurs aurait 93 épisodes.

Cette telenovela n’est pas seulement un succès complet en Turquie, puisque le public chilien profitait du titre via le réseau TVN, sous le nom « Tout pour ma famille »et en Espagne on peut le voir sur Antena 3 comme « Frères et sœurs ». Además, fue vendida a más de 30 países como « For my family », entre los que se incluyen Argelia, Baréin, Chad, Yibuti, Egipto, Gaza, Irán, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Mauritania, Marruecos y Omán , entre autres.

Le casting de Frères et sœurs Il est composé de Celil Nalcakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yagtu, Simge Selçuk, Yigit Koçak, Su Burcu Yazgi, Aylin Akpinar, Cihan Simsek, Gözde Türker, Lizge Cömert, Kaan Sevi, Çagla Simsek et Cengiz Tangör. Pour le moment, il n’y a aucune nouvelle qu’il puisse atteindre un service de streaming comme Netflix ou HBO Max, mais des nouvelles sont attendues.

