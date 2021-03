Combien d’épisodes auront le Faucon et le Soldat de l’Hiver?

Les fans de la Univers cinématographique Marvel ils comptent les jours pour voir ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’, la prochaine série sur le service de streaming Disney + après le succès du premier projet sur la plateforme, «WandaVision». Le programme est une création de Malcolm Spellman et sera dirigé par Kari Skogland, basé sur les personnages de Stan Lee, Gene Colan, Joe Simon, Jack Kirby, Ed Brubaker et Steve Epting.

Comme beaucoup d’autres projets audiovisuels tout au long de 2020, cette production a également été victime de la pandémie de Coronavirus, même si le tournage a commencé en octobre 2019 à Atlanta. Début mars de l’année dernière, Covid-19 a mis un frein obligatoire sur eux et rles enregistrements ont repris en septembre, où les travaux ont été achevés, sans se rendre au préalable en République tchèque pour une courte scène dont il n’y a toujours pas de détails.

Le synopsis officiel se lit comme suit: « Suivez l’histoire de Sam Wilson et Bucky Barnes, où ils doivent s’attaquer à l’héritage de devenir le nouveau Captain America ». Nous savons ce qui se passe après les événements de ‘Avengers: Fin de partie’, mais ce que on ne sait pas pour le moment s’il est localisé temporairement avant, après ou en même temps que ‘WandaVision’.







Le casting sera composé de: Anthony Mackie (Sam Wilson / Falcon), Sebastian Stan (Bucky Barnes / Soldat de l’hiver), Danuel Brühl (Baron Helmut Zemo), Emily VanCamp (Sharon Carter), Wyatt Russell (John Walker) et George St-Pierre (Batroc). Apparaîtra également Don Cheadle (Machine de guerre), Erin Kellyman (membre de Flag-Smashers) et Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mill et Carl Lumly dans des rôles inconnus.

+ Combien d’épisodes auront The Falcon et The Winter Soldier?

Selon ce qui a été rapporté en premier lieu, et sur le site IMDb, ‘The Falcon and the Winter Soldier’ ​​n’aura que six épisodes. Mais la particularité de cette série est que ses chapitres dureront entre 50 et 60 minutes, beaucoup plus que «WandaVision». Le nouveau de Studios Marvel va venir a Disney + vendredi prochain 19 mars 2021.