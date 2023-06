Combien d’épisodes aura « Vencer la culpa », la telenovela TelevisaUnivision

Le mélodrame attendu « Surmonter la culpabilité » est prêt à captiver les téléspectateurs avec une histoire passionnante pleine de mystère. Cette production, qui fait partie du succès franchise « Surmonter », est le cinquième chapitre de la saga et promet de maintenir l’héritage de succès qui le précède. Ici, nous vous disons combien de temps durera cette livraison.

Voir également:

Si vous avez aimé des productions comme « Las tontas no va al cielo » et « La fea más bella », cette nouvelle production Televisa peut être l’option pour vous, car elle est également sous la direction de Rosy Ocampo, créatrice des titres à succès susmentionnés. .

« Vaincre la culpabilité » se déroule de nos jours et raconte la vie de quatre femmes d’âges et de niveaux socio-économiques différents dont les destins sont liés en raison de la mystérieuse disparition d’une jeune femme. Alors qu’ils se lancent dans une recherche de réponses, divers secrets seront révélés, mettant leur vie et leurs relations en jeu.

« Surmonter la culpabilité » sera diffusé sur la chaîne Las Estrellas (Photo : TelevisaUnivision)

COMBIEN DE CHAPITRES « VAINCRE LA CULPABILITÉ » COMPORTERA-T-IL ?

Pour ceux désireux de suivre chaque détail de cette passionnante telenovela, il est important de connaître la durée totale de la production. « Surmonter la culpabilité » sera composé de 80 épisodeschacun d’une durée de 60 minutes.

Les téléspectateurs pourront profiter de cette histoire captivante jusqu’au 13 octobre 2023, date à laquelle sa diffusion prendra fin.

COMMENT VOIR « SURMONTER LA CULPABILITÉ » ?

« Surmonter la culpabilité » Il sera présenté en première ce 26 juin à 20h30.par le canal Las Estrellas.

Le premier chapitre de « Overcoming Guilt » nous plonge dans une intrigue intrigante. L’histoire commence avec une mère qui garde jalousement le secret de l’identité du père de sa fille. Selon la description officielle : «Manuela cache l’identité de son père à Julieta, mais un jour le destin les réunira”.