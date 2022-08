Combien d’épisodes aura la dernière saison de Stranger Things ?

Après la quatrième saison épique et émotionnellement dévastatrice, les fans attendent (in) patiemment la sortie du Choses étranges‘ cinquième et dernière saison.

Cependant, malgré les longs épisodes de la dernière saison, les Duffer Brothers ont déclaré qu’ils prévoyaient que la dernière saison soit un retour à la simplicité de la première, avec des épisodes plus courts et peut-être seulement huit d’entre eux.

« [With five]il n’y aura pas de temps de liquidation – comme même cette saison, vous faites l’expérience des enfants et de ce qu’ils vivent au lycée avant que les choses ne commencent à dégénérer.

« Ensuite, ça devient de plus en plus fou et de plus en plus fou – c’est généralement la trajectoire. Cinq, vous allez juste être en plein milieu, donc ça va être très, très différent. »