Combien d’enseignants de Floride sont morts de COVID-19 ? 3 éducateurs du comté de Broward morts en 24 heures

Trois éducateurs employés par un district scolaire de Floride ont perdu la vie à cause de complications liées à Covid-19 la semaine dernière – le tout à moins de 24 heures les uns des autres.

Tous les trois étaient employés par les écoles publiques du comté de Broward et deux auraient travaillé dans la même école.

Les écoles du district du comté de Broward ne sont pas encore rentrées, et de nombreux parents et employés de l’école peuvent déjà être aux prises avec la peur et l’anxiété du retour.

C’est compréhensible.

Combien d’enseignants de Floride sont morts de Covid-19 la semaine dernière ?

Au cours d’une semaine, trois éducateurs du comté de Broward – deux enseignants et un assistant d’enseignement – ​​seraient décédés des complications liées à Covid-19 à quelque part entre 24 et 36 heures les uns des autres.

Un communiqué de presse publié par le Broward Teachers Union a déclaré qu’un enseignant de 48 ans et un assistant-enseignant de 49 ans travaillaient dans la même école primaire, tandis que l’autre enseignant, également âgé de 48 ans, travaillait à l’origine dans un lycée mais maintenant semble avoir été enseignant de troisième année dans une deuxième école primaire. Toutes les trois étaient des femmes noires et aucune n’a contracté le virus sur le campus.

Les premiers rapports basés sur des informations du Broward Teachers Union indiquaient à tort que quatre éducateurs étaient décédés au cours de cette période, mais la quatrième personne a ensuite été identifiée comme une « femme diplômée des écoles publiques du comté de Broward ayant des liens étroits avec le district scolaire par le biais de son travail ».

Les données collectées par la Florida Education Association (FEA) indiquent que 14 à 15 éducateurs actifs en Floride sont décédés des complications de Covid-19 depuis juillet 2021. Leurs rôles comprennent un directeur adjoint, cinq enseignants, un assistant pédagogique, un chauffeur de bus, un serrurier, deux préposés à l’entretien et trois gardiens.

Les informations de la FEA sont recueillies à partir de divers reportages trouvés en ligne et peuvent ne pas montrer l’ensemble de l’image.

Rosalind Osgood, présidente du conseil scolaire du comté de Broward, estime qu’il y a peut-être eu plus de décès qu’ils ne connaissent toujours pas.

« Mardi, le district a été contacté par différentes familles pour nous informer que des personnes étaient décédées avec COVID », a-t-elle déclaré, « Je suis certaine qu’il y en a probablement d’autres et que leurs familles n’ont pas contacté le district à ce stade. »

Les trois éducateurs n’auraient pas été vaccinés.

Anna Fusco, présidente du Broward Teachers Union, a déclaré que les trois éducateurs n’avaient pas été vaccinés.

Elle a ajouté que l’on « avait vraiment hâte » de se faire vacciner, mais n’avait pas encore été autorisé à le faire par son médecin.

Osgood a également confirmé que l’assistant d’enseignement et l’un des enseignants décédés travaillaient à l’école élémentaire Dillard à Fort Lauderdale. L’autre enseignante a maintenant été identifiée comme étant Janice Wright, une enseignante de maternelle à l’école primaire Pinewood.

Heureusement, le taux de vaccination de la Floride augmente.

En plus de la Floride étant l’épicentre de la pandémie, les taux de vaccination de la Floride ont été faibles.

Au 10 août 2021, 49 % de la population de Floride était entièrement vaccinée, 60 % de l’État ayant reçu au moins une dose.

La Floride est classée 24e sur les 50 États américains et Washington, DC par le pourcentage de la population entièrement vaccinée contre Covid-19.

« [There] Il y a beaucoup de gens qui n’ont toujours pas été vaccinés », a déclaré Osgood. « Et cela devient une chose mortelle de ne pas être vacciné. »

Au 12 août 2021, l’État de Floride avait une moyenne sur sept jours de 21 244 cas, ce qui est plus élevé que jamais.

« Vous devez vous faire vacciner », dit Osgood, « Cette maladie vous tuera ou laissera avec vous une complication à vie qui non seulement vous affectera, mais affectera également votre famille et les personnes que vous aimez et dont vous vous souciez. »

L’interdiction du mandat de masque en Floride dans les écoles publiques cause des problèmes.

Les écoles continuent de lutter contre l’interdiction du masque du gouverneur Ron DeSantis dans les écoles publiques de Floride.

Désormais, les parents ont le droit de permettre à leurs enfants de « refuser » de porter un masque à l’école.

Le conseil scolaire du comté de Broward a récemment voté à 8 contre 1 pour obliger les élèves à porter des masques, repoussant ainsi l’interdiction des mandats de masque à l’école.

Les responsables de l’école, le personnel et les étudiants sont toujours alarmés par cette nouvelle règle concernant le retrait. Sans la protection des masques, les étudiants et le personnel courent un risque plus élevé de contracter le virus.

Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas encore éligibles au vaccin.

Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas encore éligibles à la vaccination, ce qui peut inquiéter les enseignants, les élèves et les parents qui craignent la transmission du virus.

Fusco a déclaré que la nouvelle de la mort de l’enseignant était « extrêmement effrayante », ajoutant : « J’entends cela tous les jours. Que ce soit à Broward ou ailleurs.

La Floride a actuellement le taux le plus élevé d’enfants hospitalisés avec Covid-19 dans le pays.

Les responsables de la santé plaident toujours pour le vaccin.

Aux États-Unis, beaucoup de gens sont encore divisés sur l’opportunité de se faire vacciner ou non, même avec la variante delta qui fait à nouveau augmenter le nombre de cas.

Le CDC recommande toujours aux personnes éligibles à partir de 12 ans de se faire vacciner.

Il n’est pas trop tard pour se faire vacciner si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes toujours sur la clôture. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent sur l’obtention du vaccin.

Le CDC a même répertorié des moyens de parler avec vos amis et votre famille qui n’ont pas encore reçu le vaccin, si vous avez besoin de conseils sur le sujet.

Se faire vacciner est un moyen important de s’assurer que vous minimisez votre risque – et celui des autres – de contracter ou d’être affecté négativement par le virus.

