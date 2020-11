Combien d’enfants Ethan Hawke a-t-il? Ce que c’était de travailler avec sa fille «  douée  », Maya Hawke

L’acteur Ethan Hawke est connu pour ses rôles dans des films tels que Jour d’entrainement et Enfance – qui lui ont valu des nominations aux Oscars. Cependant, il y a eu quelques années où il était plus à l’honneur pour sa vie personnelle. Découvrez combien d’enfants il a et son expérience de travail avec sa fille aînée, Maya Hawke.

Ethan Hawke a deux enfants avec son ex-femme, Uma Thurman

L’acteur Ethan Hawk rend visite à Uma Thurman et à ses enfants pour Halloween le 31 octobre 2003 à New York. | Mario Magnani / Getty Images

Ethan a gagné en notoriété dans les années 90 pour ses rôles dans des films tels que La réalité blesse. Il a également joué dans la dystopie de science-fiction Gattaca, où il a rencontré et a commencé à sortir avec sa co-star, Uma Thurman. Les acteurs se sont mariés en 1998 et ont eu deux enfants ensemble: Maya et Levon Hawke.

De ses enfants, Maya est la plus connue. Elle a fait ses débuts d’actrice dans la mini-série BBC 2017 Petite femme, représentant Jo March. Maya a eu un petit rôle dans le film de 2019 Il était une fois à Hollywood. Son rôle d’évasion est venu la même année lorsqu’elle a joué dans Choses étranges Saison 3 en tant que Robin Buckley.

L’acteur s’est remarié et a eu deux autres enfants

Ryan Hawke et Ethan Hawke posent à la soirée d’ouverture de la nouvelle comédie musicale « Bob & Carol & Ted & Alice » le 4 février 2020 à New York. | Bruce Glikas / WireImage

En 2003, Ethan et Thurman se sont séparés au milieu d’allégations selon lesquelles il avait été infidèle. Ils ont finalisé leur divorce en 2005 et de nombreuses spéculations médiatiques l’ont accompagné. Cela n’a augmenté que lorsque Ethan a commencé à sortir avec Ryan Shawhughes, qui avait auparavant agi en tant que nounou pour Maya et Levon.

Ethan soutient qu’il n’y avait aucun chevauchement dans ces relations. Lui et Shawhughes se sont mariés en 2008. Ensemble, ils ont deux filles: Clementine et Indiana, nées respectivement en 2008 et 2011. En mars 2020, Maya a partagé une vidéo des quatre enfants et de leur père interprétant une chanson ensemble sur Instagram.

Comment Maya Hawke a fini dans « The Good Lord Bird »

Les deux Hawkes (Ethan et Maya) jouent dans la mini-série Showtime Le bon seigneur oiseau. Ethan a qualifié de « hallucinant » de « se retrouver sur un plateau, racontant une histoire que vous voulez vraiment raconter … et votre fille de 22 ans veut la raconter avec vous. » Il a dit à Seth Meyers, « elle a la grâce d’avoir donné l’émission dont je ne savais pas que nous avions tant besoin. »

«Ce qui est drôle, c’est que je voulais vraiment que Maya joue ce rôle, et j’avais un peu peur d’en parler avec elle et un peu peur d’en parler avec Showtime parce que j’avais peur qu’ils pensent que je n’étais qu’un papa fou et népotiste », a déclaré Ethan. Mais étant donné sa popularité dans Choses étranges, «Tout s’est en quelque sorte mis en place», a-t-il déclaré à Meyers.

Quel était le défi de travailler avec sa fille?

Maya Hawke et Ethan Hawke posent lors de la soirée d’ouverture de « True West » de Sam Shepard à Broadway le 24 janvier 2019 à New York. | Bruce Glikas / FilmMagic

EN RELATION: Le père de Maya Hawke savait que la star de « Stranger Things » y parviendrait quand elle était petite

Ethan a félicité Maya pour son travail sur la série, mais il n’est pas surpris par son talent. «Je travaille avec Maya depuis qu’elle est toute petite», a-t-il déclaré sur Tard dans la nuit. «C’est une jeune femme vraiment douée, et elle l’a toujours été. Nous avons toujours eu un dialogue facile sur l’art.

Les lacunes d’Ethan étaient ce qui l’inquiétait quand les deux ont travaillé ensemble sur la série limitée, dont le dernier épisode est diffusé le 15 novembre. «Je pense que l’une des choses qui était la plus difficile à propos d’elle sur le plateau était de me demander: Je suis l’acteur que je lui ai dit? il a posé. «Pendant des années, je lui ai dit de respecter la comédie.