Combien d’énergie peut-on créer à la fois ?

Cet article a été initialement publié sur La conversation. La publication a contribué l’article à 45secondes.fr’s Voix d’experts : Op-Ed & Insights.

Xuejian Wu, professeur adjoint de physique, Rutgers University – Newark

Au-dessus de nos têtes se trouve une puissante source d’énergie créée par la nature, le Soleil. Parce que le Soleil est à 150 millions de kilomètres de nous, seulement un milliardième de la production totale d’énergie du Soleil atteint la Terre, créant un monde florissant de vie. L’énergie que le soleil donne à la surface de la Terre chaque seconde est supérieure à l’électricité totale produite par toutes les centrales électriques du monde au cours de l’année 2018.

Ici sur Terre, les humains alimentent les machines principalement en récupérant de l’énergie : par exemple, en récupérant l’énergie de l’eau qui tombe et en la convertissant en électricité dans les centrales hydroélectriques. Pour créer de l’énergie, vous devez convertir la matière en énergie.

Réactions en chaîne

Une façon de le faire est de diviser les atomes, les éléments de base de toute matière dans l’univers. Faites-le de manière contrôlable et vous pouvez produire un flux d’énergie constant. Perdez le contrôle et vous libérez beaucoup d’énergie d’un seul coup dans une explosion nucléaire.

Le noyau de chaque atome, le noyau, est composé de particules encore plus petites, de protons et de neutrons. La force qui maintient le noyau ensemble stocke une énorme quantité d’énergie. Pour obtenir de l’énergie à partir du noyau, les scientifiques ont mis au point un processus de division d’un atome lourd en atomes plus légers. Parce que les atomes plus légers n’ont pas besoin d’autant d’énergie pour maintenir le noyau ensemble que les atomes lourds, l’énergie est libérée sous forme de chaleur ou de lumière. Ce processus est appelé fission nucléaire.

Lorsqu’un atome est divisé, une réaction en chaîne commence : l’atome divisé déclenchera la division d’un autre atome, et ainsi de suite. Pour rendre la réaction en chaîne contrôlable, les scientifiques ont développé des moyens de ralentir la division, tels que l’absorption de certaines des particules divisées.

Pouvoir nucléaire

Les centrales nucléaires récupèrent l’énergie libérée par la division des atomes de manière contrôlée. La plus grande centrale nucléaire du monde est la centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa au Japon. Il se compose de sept réacteurs nucléaires, d’une capacité maximale d’environ 8 000 mégawatts. Le plus grand réacteur nucléaire au monde est un lien entre les deux réacteurs de la centrale nucléaire chinoise de Taishan. Chaque réacteur de Taishan a une capacité de 1 750 mégawatts.

Cette quantité d’énergie est beaucoup plus petite que les réactions nucléaires incontrôlées, telles que les bombes atomiques. De nos jours, l’énergie produite par l’explosion d’une bombe atomique équivaut à l’électricité que la centrale de Kashiwazaki-Kariwa génère en six mois.

Un inconvénient de la fission sont les déchets nucléaires. Les atomes divisés sont généralement instables et émettent des radiations dangereuses. Les déchets nucléaires doivent être stockés correctement pendant de nombreuses années.

La fusion nucléaire

Les scientifiques ont également découvert un autre type de réaction nucléaire, qui produit de l’énergie sans déchets nucléaires. Lorsque deux atomes plus légers se combinent en un atome lourd, la masse perdue se transforme en énergie. Ce processus est appelé fusion nucléaire. La fusion se produit au cœur du Soleil. Chaque seconde, le soleil brûle environ 600 millions de tonnes d’hydrogène en environ 596 millions de tonnes d’hélium, produisant une énergie équivalente à des milliards de bombes atomiques.

Cependant, il est très difficile de réaliser la fusion nucléaire sur Terre. La fusion ne se produit que dans des conditions extrêmes, telles que les températures et la pression très élevées du Soleil. Les scientifiques n’ont pas encore démontré de manière efficace une fusion nucléaire contrôlable qui produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme, mais ils travaillent dur pour le faire. Une façon consiste à tirer des lasers à haute puissance dans différentes directions sur un minuscule point d’isotopes d’hydrogène.

L’énergie de fusion nucléaire serait une solution énergétique prometteuse à l’avenir. Mais n’oubliez pas, nous avons un énorme réacteur à fusion nucléaire au-dessus de nos têtes, le Soleil. Avec l’amélioration de l’efficacité de l’énergie solaire, nous n’avons même pas besoin de créer de l’énergie, juste de capter plus de ce que le soleil nous donne chaque jour.

article original.