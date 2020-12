Combien de temps les embryons humains peuvent-ils rester congelés?

Le 26 octobre, une petite fille en bonne santé est née d’un embryon qui avait été congelé pendant 27 ans, un record possible pour le plus longtemps qu’un embryon humain est resté congelé avant de naître, selon de récents rapports de presse.

Molly Everette Gibson est née d’un embryon congelé en 1992 et conservé dans un congélateur cryogénique (ultra-froid) dans le Midwest, selon le Washington Post . En 2012, l’embryon a été emballé dans un conteneur d’expédition d’azote liquide et envoyé dans une installation d’adoption d’embryons; en février de cette année, l’embryon a été implanté dans l’utérus de Tina Gibson, maintenant âgée de 29 ans, qui n’avait elle-même qu’un an lorsque l’embryon a été congelé.

Le voyage de Molly bat le record établi par sa sœur aînée biologique, Emma Wren Gibson, dont l’embryon a été congelé pendant 24 ans avant que Gibson ne lui donne naissance. Alors théoriquement, combien de temps les embryons peuvent-ils rester congelés?

«Indéfiniment», a déclaré Barry Behr, professeur d’obstétrique et de gynécologie au Stanford University Medical Center.

Grâce à un processus appelé cryoconservation, les embryons – un groupe de cellules qui marquent le stade le plus précoce du développement humain – sont congelés et stockés dans de l’azote liquide à moins 320 degrés Fahrenheit (moins 196 degrés Celsius), une température qui arrête toute activité biologique, a déclaré Behr. Science en direct. « Si toute activité biologique a cessé, alors vous appuyez essentiellement sur le bouton de pause et les choses devraient reprendre lorsque vous retirez le bouton de pause. »

Même si un embryon est mis en pause pendant des décennies, une fois décongelé et implanté, il continuera à se développer naturellement. Bien qu’il n’y ait pas de limite à la durée de congélation biologique d’un embryon, il existe des facteurs extérieurs qui peuvent endommager l’embryon, a déclaré Behr.

Les rayonnements ionisants du soleil « mettent sans doute une sorte de limite à la durée de vie indéfinie » de l’embryon congelé car ils peuvent provoquer de petites mutations ou endommager les cellules. ADN , Dit Behr. Le rayonnement peut pénétrer à travers n’importe quel matériau à l’exception du plomb – même les thermos géants en acier inoxydable ou en aluminium où les embryons congelés sont conservés. Mais les experts ont émis l’hypothèse qu’il faudrait encore jusqu’à deux cents ans, ou quelques vies, pour que ce rayonnement affecte «substantiellement» la viabilité de l’embryon, a-t-il dit.

Le Dr Mary Ellen Pavone, professeur agrégé d’obstétrique et de gynécologie à Northwestern Medicine dans l’Illinois, a convenu qu’avec les méthodes modernes de congélation, les embryons peuvent « être pratiquement stockés indéfiniment ».

Le domaine de l’embryologie et des méthodes de congélation ont tous deux considérablement progressé depuis l’époque où les experts ont commencé à congeler des embryons dans les années 1980, a déclaré Pavone à 45Secondes.fr. Les embryons étaient autrefois congelés en utilisant une méthode de congélation lente, et sont maintenant congelés avec une technique de congélation très rapide appelée «vitrification», dit-elle.

De plus, les embryons sont maintenant congelés à un stade de développement ultérieur, lorsqu’ils sont plus robustes; Au début, les embryons étaient congelés lorsqu’ils étaient constitués de deux ou six à huit cellules, maintenant ils sont congelés quand ils ont plus de mille cellules, a déclaré Pavone.

Les preuves n’ont montré aucune différence de santé chez les bébés nés d’embryons congelés par rapport aux bébés nés de transferts d’embryons frais, a déclaré Behr. Il y a de légères différences rapportées dans la littérature entre les deux, mais ce sont des différences dans l’endomètre, ou la membrane muqueuse de l’utérus du substitut, plutôt que dans l’embryon, a-t-il déclaré.

La grande majorité des embryons implantés qui n’entraînent pas grossesse ont des anomalies intrinsèques, celles qui n’ont pas été causées par le processus de congélation, a déclaré Pavone. Mais si un embryon congelé pendant de nombreux siècles aboutissait à une grossesse, « il n’y a vraiment rien qui suggère que la grossesse serait modifiée en raison de la durée pendant laquelle l’embryon est congelé », a-t-elle déclaré.

Pourtant, les embryons ne sont généralement pas stockés indéfiniment parce que les patients reviennent pour les utiliser, a déclaré Pavone. Les parents peuvent également choisir de les donner ou de les faire décongeler et jeter, a-t-elle déclaré. Pour stocker leurs embryons, les gens doivent payer des frais annuels, a-t-elle déclaré. Les œufs peuvent être conservés indéfiniment de la même manière, a déclaré Pavone, mais comme un œuf est une seule cellule, le taux de réussite de l’implantation d’ovules est inférieur à celui des embryons qui ont la force de plusieurs cellules.

