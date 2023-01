Combien de temps faut-il pour terminer One Piece Odyssey ?

Depuis son lancement en 1999, »une pièce » a reçu beaucoup de jeux vidéo au cours des deux dernières décennies, avec »One Piece Odyssée » étant le dernier versement. Annoncé dans le cadre du 25e anniversaire de la franchise début 2022, le titre promet d’être toute une expérience pour les fans.

» One Piece Odyssey » est un jeu de rôle au tour par tour avec des mécanismes JRPG classiques, où les joueurs pourront contrôler Monkey D. Luffy et d’autres membres des Straw Hat Pirates. Ce qui ressort du jeu, c’est qu’il a une histoire créée par le jeu lui-même. Eichiro Odacréateur du manga »One Piece ».

Avec chacun de ses personnages ayant des capacités et des styles de jeu différents, ainsi que diverses régions et un grand nombre d’objets à collectionner, ceux qui ont déjà essayé le jeu ont confirmé que le titre prend 30 à 40 heures à terminer, son histoire principale étant divisé en neuf chapitres.

» One Piece Odyssey » comprend diverses sagas des différentes histoires vues dans l’anime et le manga, permettant de découvrir l’arc d’Alabasar, l’arc de Water 7, l’arc de Marineford, qui se déroule pendant la saga de la guerre du Sommet, et le Dressrosa arc. Cependant, ces arcs présentent des variations par rapport à leurs versions originales, s’adaptant mieux à l’histoire du jeu vidéo.

C’est un moyen de s’assurer que les fans de One Piece de tous les temps peuvent recevoir du nouveau contenu de la franchise, ces arcs se connectant ensuite à quatre autres chapitres qui servent à guider l’histoire du jeu, ainsi qu’à une fin de chapitre qui se termine par l’histoire de » One Piece Odyssée ».

Au-delà des 30 à 40 premières heures de l’histoire principale, les joueurs peuvent prolonger leurs matchs encore plus loin jusqu’à plus de 50 heures. Cela peut être fait en explorant le contenu supplémentaire du jeu et les quêtes secondaires, ainsi qu’en explorant en profondeur chaque zone disponible.

Certaines tâches obligeront même les joueurs à monter de niveau pour terminer le jeu à 100 %, de sorte que les heures de jeu pourraient être augmentées jusqu’à 60 heures s’ils voulaient serrer complètement le jeu.

»One Piece Odyssey » est disponible pour Xbox série X|SPlaystation 4, playstation 5 et PC.