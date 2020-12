Les jeux de rôle transportent les joueurs dans des mondes immenses et tentaculaires pleins d’agence et de liberté de choix. C’est l’une des meilleures formes de jeux vidéo d’évasion à offrir, notamment en raison de la rejouabilité sans fin. Il ne fait aucun doute que les RPG prennent des heures et des heures à se terminer. Cyberpunk 2077 ne fait pas exception.

Cyberpunk 2077: Combien de temps faut-il battre?

C’est la question populaire, n’est-ce pas: combien de temps faut-il pour battre Cyberpunk 2077? En raison de la nature RPG du jeu–et un RPG complexe en plus–il n’existe pas de réponse universelle. Cependant, la plupart des joueurs ont signalé qu’il fallait environ 25 à 30 heures pour battre Cyberpunk 2077. Cette durée est basée sur le style de jeu moyen, qui comprend des mélanges de jouer rapidement à travers l’histoire principale tout en déviant pour certaines quêtes secondaires.

Pour les joueurs qui envisagent de mettre en valeur l’histoire et d’ignorer complètement les quêtes secondaires et autres objectifs, Cyberpunk 2077 pourrait être battu en aussi peu que 19,5 heures. Pour les complétistes qui envisagent d’explorer tous les coins et recoins de Night City, attendez-vous à ce que cela prenne environ 104 heures. Ces données proviennent de How Long to Beat, qui regroupe les rapports des utilisateurs de ceux qui ont déjà battu le jeu.

Beaucoup sont prompts à comparer la longueur plus courte de Cyberpunk 2077 au précédent succès de CD Projekt Red The Withcer 3: Wild Hunt. À un rythme moyen, The Witcher 3 a pris entre 45 et 60 heures pour terminer, une bonne vingtaine d’heures de plus qu’il n’en faut pour battre Cyberpunk 2077. Les critiques générales sur la qualité de Cyberpunk 2077 mises à part, la comparaison entre les temps d’achèvement des deux jeux devrait être pris avec un grain de sel.

Même si le jeu moyen de Cyberpunk 2077 est plus court, cela ne reflète pas le jeu de chaque personne. Personne ne jouera à Cyberpunk 2077 exactement de la même manière, et à la fin de la journée, c’est le choix du joueur de dépenser aussi peu ou aussi longtemps qu’il le souhaite dans une histoire de RPG.

De plus, battre Cyberpunk 2077 d’une durée moyenne de 25 à 30 heures garantit toujours qu’il y a beaucoup de quêtes secondaires supplémentaires à compléter, d’équipement à débloquer et de secrets à découvrir. Et si le joueur est fatigué de son jeu actuel, il peut toujours démarrer un nouveau jeu avec un chemin de vie différent du jeu de rôle. C’est la beauté des RPG!

