Combien de temps faut-il attendre pour voir une première de film en streaming

in

diffusion

Les fameuses fenêtres d’ouverture du cinéma ont été modifiées du fait de l’apparition du streaming et de l’apparition de nombreuses plateformes.

©IMDBBlack Widow, le seul film MCU à ne pas aller au cinéma.

Il y a un peu moins de deux décennies, manquer un film dans le cinéma Cela signifiait être à la merci des signaux les plus importants sur le petit écran (souvent contractés en tant que service premium des services de câblodistribution), où les sorties les plus attendues devaient apparaître. chaînes comme HBO, Chaîne cinéma ou jusqu’au défunt Renardqui a disparu après l’absorption de Disney et a été renommé en Étoile.

Cette semaine, un rapport a été publié dans Variété où il a été confirmé comment était la fenêtre de sortie à laquelle les différents studios se sont engagés avant de faire passer leurs titres du grand écran au streaming. À l’ère des plateformes, l’activité s’est étendue au point où pratiquement chaque studio dispose de son propre service pour regarder des films. à la demande et les remplir de contenu est une priorité incontournable pour les entreprises.

La chose habituelle est que les films prennent environ 45 ou 60 jours avant d’être disponibles sur les différentes plateformes de streaming telles que Netflix, Star+, Disney+, HBO Max ou Prime Video, pour ne citer que les plus connus. Cela, bien sûr, peut varier en fonction du titre en question et de son prix au box-office. De plus, il faut noter que le panorama a changé après la pandémie, où certaines études comme Disney+ et HBOMax ont préféré porter leurs films directement au diffusion.

+Les fenêtres de sortie sur lesquelles les studios se sont engagés

primordial et universel accepté la possibilité de sorties simultanées en salles et diffusionavec une fenêtre de seulement 17 jours. Porte des Lionspour sa part, est le troisième en termes de moins d’attente, avec seulement 21 jours de fenêtre avant de voir ses titres et avec la possibilité de sorties simultanées.

Ensuite, nous devons parler de MGM et Disney+deux sociétés qui évalueront également la possibilité de faire une première simultanée, à la différence que MGM attendra 30 jours avant que vos titres ne soient envoyés à Première vidéo (société qui a acheté l’étude) et Disney attendre environ 45 jours. Les maux de tête seront pour les utilisateurs de hbo max: tellement de images sony (uniquement pour l’Amérique latine) comme Images de Warner Bros. ils ne feront pas de premières simultanées et la fenêtre ne sera pas inférieure à 45 jours.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂