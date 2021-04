Combien de temps faudrait-il pour marcher autour de la lune?

De notre point de vue sur Terre, la lune semble petite. Mais si vous deviez sauter dans un vaisseau spatial, enfiler une combinaison spatiale et faire une randonnée lunaire épique, combien de temps faudrait-il pour marcher tout autour?

La réponse dépend d’une myriade de facteurs, y compris la vitesse à laquelle vous pouvez aller, le temps que vous passez chaque jour à marcher et les détours que vous devrez faire pour éviter une topographie dangereuse.

Un tel voyage autour du lune pourrait prendre plus d’un an, mais en réalité, il y a beaucoup plus de défis à surmonter.

En rapport: Quels messages avons-nous envoyés aux extraterrestres?

Un total de 12 humains ont marché sur la surface lunaire, tous faisant partie des missions Apollo entre 1969 et 1972, selon la NASA . Les images qui ont été renvoyées sur Terre ont montré à quel point il était difficile (et, apparemment, amusant) de marcher – ou plus précisément, de rebondir – dans le creux de la lune. la gravité , qui est un sixième de la gravité de la terre .

Cependant, des recherches de la NASA ont depuis suggéré qu’il est possible pour les humains de manœuvrer beaucoup plus rapidement sur la Lune que les astronautes d’Apollo. Théoriquement, marcher sur la circonférence de la lune pourrait être fait plus rapidement que prévu.

Accélérer le rythme

Au cours des missions Apollo, les astronautes ont rebondi sur la surface à une vitesse occasionnelle de 1,4 mi / h (2,2 km / h), selon la NASA. Cette vitesse lente était principalement due à leurs combinaisons spatiales maladroites et pressurisées qui n’étaient pas conçues pour la mobilité. Si les « marcheurs de la lune » portaient des costumes plus élégants, ils auraient peut-être trouvé beaucoup plus facile de bouger et, par conséquent, accéléré le rythme.

En 2014, une étude de la NASA publiée dans le Journal de biologie expérimentale a testé la vitesse à laquelle les humains pouvaient marcher et courir dans une simulation de gravité lunaire. Pour ce faire, l’équipe a demandé à huit participants (dont trois astronautes) d’utiliser un tapis roulant à bord d’un avion DC-9, qui a volé des trajectoires paraboliques spéciales sur Terre pour simuler la gravité sur la lune pendant 20 secondes à la fois.

Cette expérience a révélé que les participants étaient capables de marcher jusqu’à 3,1 mph (5 km / h) avant de se lancer dans une course. C’est non seulement plus du double de la vitesse de marche gérée par les astronautes d’Apollo, mais aussi assez proche de la vitesse de marche maximale moyenne de 4,5 mi / h (7,2 km / h) sur Terre, selon les chercheurs.

Les participants ont réussi ces vitesses rapides parce qu’ils étaient capables de balancer librement leurs bras, semblable à comment les humains courent sur Terre. Ce mouvement de pendule a créé une force descendante, qui a partiellement compensé un manque de gravité. L’une des raisons pour lesquelles les astronautes d’Apollo étaient si lents sur la surface lunaire était qu’ils ne pouvaient pas le faire correctement en raison de leurs grosses combinaisons.

(Crédit d’image: Shutterstock)

À cette nouvelle vitesse maximale hypothétique, il faudrait environ 91 jours pour parcourir la circonférence de la lune de 10 921 km. Pour le contexte, il faudrait environ 334 jours pour marcher sans arrêt (c’est-à-dire sans s’arrêter pour dormir ou manger) autour de la circonférence de la Terre à cette vitesse de 24901 milles (40075 km), bien qu’il soit impossible de le faire à cause des océans.

De toute évidence, il n’est pas possible de marcher sans escale pendant 91 jours, donc la marche réelle autour de la lune prendrait beaucoup plus de temps.

En rapport: Pourquoi l’espace est-il un vide?

Planifier votre parcours

Marcher autour de la lune pose également un certain nombre de défis différents. « Je pense que logistiquement, cela pourrait être fait », a déclaré Aidan Cowley, un conseiller scientifique à l’Agence spatiale européenne, à 45Secondes.fr. « Mais ce serait une mission très étrange à soutenir. »

L’un des plus grands défis serait de transporter des fournitures, telles que de l’eau, de la nourriture et oxygène .

« Je ne pense pas que vous les porteriez dans votre sac à dos, » dit Cowley. « Parce que ce serait même beaucoup trop de masse, même si vous êtes à un sixième de gravité. »

Par conséquent, vous auriez besoin d’un véhicule de soutien avec vous, a déclaré Cowley. Ce véhicule pourrait également servir d’abri.

« De nombreuses agences étudient le concept d’un rover pressurisé, qui peut réellement soutenir les astronautes lorsqu’ils effectuent des missions d’exploration, un peu comme des mini-bases portables », a déclaré Cowley. «Vous pouvez l’utiliser pour entrer la nuit et vous réapprovisionner, puis repartir pendant la journée et vous promener à nouveau.

Les aventuriers lunaires auraient également besoin d’une combinaison spatiale avec un design qui permet un mouvement optimal. Les combinaisons spatiales actuelles ne sont toujours pas créées avec une locomotion excessive à l’esprit, mais certaines agences développent des combinaisons moulantes qui permettront le balancement des bras nécessaire pour marcher correctement sur la lune, a déclaré Cowley.

La topographie dure de la lune rendrait également assez difficile la recherche d’un itinéraire approprié autour d’elle, en particulier avec des cratères de météores pouvant atteindre plusieurs kilomètres de profondeur. « Tu voudrais vraiment faire le tour [the craters] », A déclaré Cowley. » C’est tout simplement trop dangereux. «

Vous devrez également tenir compte de la lumière et de la température lors de la planification de l’itinéraire. « A l’équateur [of the moon], et pendant la journée, vous regardez des températures autour de 100 degrés centigrade [212 degrees Fahrenheit] », A déclaré Cowley. » Et puis la nuit, il tombe à moins 180 C [minus 292 F]. «

Le cycle lunaire signifie également qu’il y a des jours où il y a peu ou pas de lumière du soleil, et au moins la moitié du voyage devrait être effectuée dans l’obscurité. Fournir une protection contre ces températures extrêmes pourrait être possible avec des combinaisons spécialement conçues et le rover pour la protection, mais les températures pourraient également changer l’état du régolithe – un sol gris fin qui recouvre le substrat rocheux solide de la lune – et affecter la vitesse à laquelle vous pouvez marcher dessus. , Dit Cowley.

En rapport: Si vous êtes sur la lune, la Terre semble-t-elle passer par des phases?

Cette photo de 1972 montre le scientifique-astronaute Harrison H. Schmitt, le pilote du module lunaire d’Apollo 17, explorant la lune avec sa pelle d’échantillonnage réglable. (Crédit d’image: NASA / JSC)

Cependant, les radiations pourraient poser un danger encore plus grand. Contrairement à la Terre, la lune n’a pas de champ magnétique qui aide à détourner le rayonnement d’atteindre sa surface.

«S’il n’y avait pas d’activité solaire majeure à la fois, alors ce n’est peut-être pas si grave», a déclaré Cowley. « Mais s’il y avait une éruption solaire ou une éjection coronale et que vous êtes frappé par des niveaux élevés de rayonnement, cela pourrait vous rendre très, très malade. » (Les éruptions solaires et les éjections de masse coronale libèrent toutes deux de grandes quantités d’énergie et de particules magnétisées, mais diffèrent par les types de particules qu’elles émettent, la durée de l’événement et la façon dont le rayonnement qu’elles produisent se déplace dans l’espace, selon la NASA.)

Ce type de mission nécessiterait également une énorme quantité d’entraînement d’endurance en raison des exigences de l’exercice en basse gravité sur vos muscles et votre système cardiovasculaire. « Il faudrait envoyer un astronaute avec une forme de niveau ultra-marathon pour le faire », a déclaré Cowley.

Même dans ce cas, marcher à une vitesse maximale ne serait possible que pendant environ trois à quatre heures par jour, a déclaré Cowley. Ainsi, si une personne marchait à 5 km / h (3,1 mi / h) pendant 4 heures par jour, il faudrait environ 547 jours, soit près d’un an et demi, pour parcourir la circonférence de la lune, en supposant que votre itinéraire ne soit pas trop perturbé par des cratères. et vous pouvez faire face aux changements de température et au rayonnement.

Cependant, les humains n’auront pas la technologie ou l’équipement pour accomplir un tel exploit avant au moins la fin des années 2030 ou le début des années 2040, a déclaré Cowley.

« Vous n’obtiendrez jamais une agence pour soutenir quoi que ce soit de ce genre », a déclaré Cowley. « Mais si un milliardaire fou veut l’essayer, peut-être qu’il pourra y parvenir. »

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.