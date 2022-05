Combien de temps dureront les épisodes de la saison 4 de « Stranger Things » ?

La quatrième et avant-dernière saison de « Stranger Things »série réussie de Netflix créé par les frères Duffer, il était divisé en deux parties. Le premier des cinq épisodessera présenté en première le 27 mai 2022 sur la plateforme de streaming populaire et le second, avec quatre chapitres, le vendredi 1er juillet.

Selon les créateurs, les longs délais d’exécution ont influencé cet épisode pour avoir les volumes I et II. C’est un « durée sans précédent», qui comprend « neuf scénarios, plus de 800 pages, près de deux ans de tournage, des milliers de plans d’effets visuels », ont-ils expliqué.

Une autre raison possible du split de la quatrième saison de « choses étranges” peut être la baisse des cours des actions et la base d’abonnés de Netflix. Avec deux lots de nouveaux épisodes séparés d’un peu plus d’un mois, l’objectif est de maintenir l’intérêt des abonnés pour le catalogue de la plateforme.

Voici à quoi ressemblent les protagonistes de « Stranger Things » dans la quatrième saison (Photo : Netflix)

COMBIEN DE TEMPS DURENT LES CHAPITRES DE « STRANGER THINGS 4 » ?

Alors que les saisons précédentes comportaient des épisodes d’une durée comprise entre 42 et 77 minutes, les épisodes du quatrième volet de « choses étranges» durera de 1 heure et 3 minutes à 2 heures et 30 minutes, soit 12 heures et 51 minutes au total.

Selon Choses étranges Spoilersce sera la durée de chaque épisode de l’avant-dernière saison :

Épisode 1 : 1h16

Épisode 2 : 1h15.

Épisode 3 : 1h30

Épisode 4 : 1h17

Épisode 5 : 1h14

Épisode 6 : 1h13.

Épisode 7 : 1h38

Épisode 8 : 1h25.

Épisode 9 : 2h30.

Qu’adviendra-t-il de Jim Hopper dans la quatrième saison de « Stranger Things » ? (Photo : Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 4 « STRANGER THINGS » ?

Selon le synopsis officiel de la quatrième saison de « choses étranges”, “Six mois se sont écoulés depuis la bataille de Starcourt, qui a apporté terreur et destruction à Hawkins. Aux prises avec les retombées, notre groupe d’amis se sépare pour la première fois et naviguer dans les complexités du lycée n’a pas facilité les choses.

Dans ce moment des plus vulnérables, une nouvelle menace surnaturelle horrifiante surgit, présentant un mystère terrifiant qui, s’il est résolu, pourrait enfin mettre fin aux horreurs de l’Upside Down.”.

Dans une interview avec Entertainment Weekly, les frères Duffer ont noté: »La tension de cette saison sera que nous avons un nouveau mal qui émerge à Hawkins et, pour la première fois, Eleven n’est pas là. Mais ce n’est pas seulement qu’elle est séparée par la distance, c’est qu’à la fin de la saison 3, elle a perdu ses pouvoirs. Ce qui se passera là-bas est essentiel pour comprendre ce qui s’est passé à Hawkins pendant toutes ces années. ».