Combien de temps durent les 11 films Star Wars ?

La durée de guerres des étoiles C’est un chiffre important si l’on tient compte des 11 films d’action en direct de la franchise intergalactique la plus réussie de l’histoire. Aujourd’hui ces titres sont présents dans Disney+ à apprécier, même dans le marathon le plus long possible qui vous emmènera dans un monde où la Force peut déplacer des objets, les vaisseaux spatiaux sont une réalité et il y a même une station avec la capacité de détruire des planètes entières.

Dans ce contexte, nous pouvons analyser la durée de guerres des étoiles et ses 11 films qui ont émergé de l’imagination agitée de ce génie particulier connu sous le nom de Georges Lucasun homme qui a su écrire l’histoire en révolutionnant plus d’une fois la façon de faire des films et en façonnant cette histoire qui suit la mythologie du parcours du héros face à la lumière contre les ténèbres.

La durée de Star Wars

Un nouvel espoir

Le film qui a tout commencé est sur Disney+ et trouve Luke Skywalker et Obi-Wan Kenobi en route pour sauver la princesse Leia aux côtés du chasseur de primes Han Solo et de son ami Chewbacca. Ils affronteront l’Empire Intergalactique et le seigneur des ténèbres Dark Vador qui ont à leur disposition l’Étoile de la Mort. Durée : 2h 1m.

L’empire contre-attaque

Cette fois, l’Empire découvre la base des rebelles et attaque férocement. Luke part s’entraîner avec Maître Yoda sur Dagobah puis affronte Dark Vador à Cloud City pour découvrir que le Sith est en fait son père. Durée : 2h 4m.

Le retour du Jedi

L’empereur Palpatine tend un piège aux rebelles qui seront bientôt anéantis tandis que Luke Skywalker est déchiré entre l’obscurité et la lumière alors qu’il tente de ramener son père du côté du bien et finalement de vaincre l’empire intergalactique. Durée : 2h 11m.

La menace fantôme

La Fédération du Commerce bloque la planète Naboo et les Jedi Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi vont négocier. Puis, de l’ombre, les Sith réapparaissent pour compliquer la situation. Sur Tatooine, ils découvrent un garçon au grand potentiel qui pourrait être l’Élu de la Prophétie qui apportera l’équilibre à La Force. Durée : 2h 16m.

L’attaque des clones

Les Séparatistes et la République entrent en guerre alors que les Jedi découvrent une mystérieuse armée de clones prêts au combat. Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi participent à une terrible confrontation sur Geonosis où les vérités les plus sombres éclatent au grand jour. Durée : 2h 22m.

La Revanche des Sith

Anakin Skywalker a peur de perdre Padmé et est tenté par Palpatine de tomber du côté obscur de la Force et de sauver sa bien-aimée. La guerre des clones est sur le point de se terminer mais une terrible confrontation entre Obi-Wan Kenobi et son Padawan va tout changer à jamais. Durée : 2h 20m.

le réveil de la force

Alors que le Premier Ordre gagne en influence, Leia cherche désespérément l’aide de son frère, le puissant Jedi Luke Skywalker, pour mettre fin à ce conflit et rétablir la paix dans la Nouvelle République. De nouveaux héros émergent comme Rey, Finn et Poe. Kylo Ren est la nouvelle menace du côté obscur de la Force. Durée : 2h 16m.

Le Dernier Jedi

Le Premier Ordre dirigé par le Suprême Leader Snoke gagne en puissance et la Résistance fait tout ce qu’elle peut pour empêcher les ténèbres d’engloutir la galaxie. Luke Skywalker forme le jeune Rey aux secrets de La Force afin qu’ensemble ils puissent enfin vaincre Kylo et son Maître. Durée : 2h 23m.

L’Ascension de Skywalker

Palpatine envoie un signal étonnant depuis les confins de l’univers. Rey poursuit sa formation tandis que le chef suprême, Kylo Ren, part à la recherche de l’empereur avec l’intention de détruire toute forme de menace contre son pouvoir. Bientôt ces forces de la nature entreront en collision et le résultat sera surprenant. Durée : 2h 22m.

Han Solo : Une histoire de Star Wars

Le chasseur de primes Han Solo rencontre Chewbacca et ensemble, ils rejoignent un groupe de voleurs avec un braquage dangereux en cours. Cependant, ce ne sera pas la seule aventure de ce personnage que le Faucon Millenium battra un autre nom connu des amateurs de Star Wars, Lando Calrissian, dans un jeu de cartes. Durée : 2h 15m.

Rogue One: Une histoire de Star Wars

Un groupe de héros appartenant à l’Alliance Rebelle a la dangereuse mission de récupérer les plans de la station spatiale connue sous le nom d’Etoile de la Mort, une terreur technologique capable de détruire une planète entière d’un seul coup pouvant finir par faire chavirer la Terre. équilibre pour le côté de l’Empire intergalactique. Durée: 2h 13m.

Vous n’êtes pas encore abonné ? Disney+ pour accéder au contenu exclusif de guerres des étoiles? s’abonner dans ce lien. Ne pensez plus !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂