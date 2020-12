Combien de temps dure Zac C. avec Tayshia Adams après la date 1 sur 1 de ce soir?

Dans l’épisode de ce soir de La bachelorette Saison 16, Tayshia Adams et Zac Clark ont ​​un rendez-vous romantique avec une séance photo de mariage. Les photos ci-dessous montrent à quel point les deux se sont connectés pendant leur temps privé ensemble. Voyons combien de temps Zac C. réussit avec la star de télé-réalité de 30 ans. L’ancien phlébotomiste choisit-il le spécialiste de la toxicomanie lors de la cérémonie finale des roses?

[Spoiler Alert: This article contains spoilers for Season 16 of The Bachelorette.]

«La Bachelorette» Zac C. et Tayshia Adams | Craig Sjodin via Getty Images

« The Bachelorette »: Tayshia Adams et Zac C. parlent de son divorce et de son combat contre la dépendance

Dans l’épisode de ce soir de La bachelorette, Tayshia Adams et Zac C. passent un après-midi amusant lors d’une séance photo de mariage. Ils sautent ensemble sur un trampoline dans leurs magnifiques tenues. Ensuite, ils font éclater une bouteille de champagne dans une autre série de photos. Le couple rit et passe un bon moment.

Plus tard, les choses tournent à une note plus sérieuse. Clark parle de sa bataille contre les médicaments sur ordonnance, l’alcool et son mariage passé. Selon le Reading Eagle, il a pratiqué trois sports au lycée, mais il a également participé à des fêtes de fût et de pot fumé. Lorsque ses amis ont trouvé des médicaments sur ordonnance, Clark les a aussi pris.

«La Bachelorette» Tayshia Adams et Zac C. avec le photographe Franco Lacosta | Craig Sjodin via Getty Images

«Parce que ces médicaments n’avaient pas été éliminés, c’était mon introduction à ce médicament», a-t-il déclaré lors d’un forum à l’Université d’Alvernia en 2014.

Lorsqu’il se préparait à épouser sa première femme, ce qui était le plus important pour Clark était de savoir où il allait se droguer pendant sa lune de miel à St. Thomas. Il s’ouvre à Adams sur son histoire de sobriété et comment cela a fait de lui la personne qu’il est aujourd’hui. Elle lui donne la date passée avant la fin de la nuit.

Jusqu’où Zac parvient-il à la saison 16 de ‘The Bachelorette’ avec Adams?

Selon Le célibataire Spoiler King, Reality Steve Carbone, Zac C. et Ben Smith arrivent à la finale. Cependant, Adams a voulu choisir Brendan Morais, qui a quitté la série avant la finale. Avec seulement deux hommes restants, Adams a donné à Zac C. sa dernière rose, mais ils ne se sont pas fiancés.

«La Bachelorette» Zac C. et Tayshia Adams | Craig Sjodin / ABC via Getty Images

Le blogueur de télé-réalité n’est pas sûr si Adams est toujours avec Zac C. depuis la finale. Certaines personnes affirment qu’elles ne sont plus ensemble, mais d’autres pensent qu’elles sont toujours un objet. Carbone n’a pas pu confirmer si leur relation dure ou non. Les détectives de Bachelor Nation continuent de suivre les comptes de médias sociaux d’Adams et de Zac pour trouver des indices. Cependant, aucun rapport ne permet de savoir si les deux sont toujours ensemble.

La bachelorette La saison 16 ne déçoit pas car le drame se poursuit la semaine prochaine. L’épisode final de la saison d’Adams sera diffusé le 21 décembre 2020.