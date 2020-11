Combien de temps dure l’immunité pour ceux qui ont déjà réussi le COVID19 et ont des anticorps: ce que nous pouvons attendre des vaccins

Celle de l’immunité semble être la question à un million de dollars. Et pas seulement pour une question théorique, mais aussi pour quelque chose de radicalement personnel: des centaines de milliers de personnes qui ont déjà vaincu la maladie vivent dans la peur que l’immunité soit temporaire et que l’ombre du coronavirus revienne dans leur vie. Et c’est que, au cours des huit derniers mois, les études qui tentaient de se faire une idée générale de ce sujet n’ont cessé de donner des résultats Apparemment contradictoire.

Malgré les mauvais présages que nous ont donné d’autres coronavirus, les premières études ont été encourageantes et c’est peut-être pour cela que l’apparition de réinfections a ressenti une cruche d’eau froide.

Cependant, ces derniers jours, une série de travaux (certains d’entre eux encore non vérifiés) commencent à effacer les fantômes et à apporter de bonnes nouvelles: la plupart des personnes qui se sont rétablies ont encore suffisamment de cellules immunitaires pour se défendre contre le virus et prévenir les maladies.

Combien de temps durent les anticorps?

De plus, selon un pré-tirage de l’Institut La Jolla, le faible taux de déclin des défenses pourrait suggérer que l’immunité peut persister pendant une longue période. Peut-être autant que les survivants du SRAS-CoV-1 qui, selon les mêmes travaux, ont encore une immunité 17 ans après leur guérison. Ce qui est une bonne nouvelle car c’est l’étude qui cartographie la réponse immunitaire au virus avec ce niveau de détail.

L’équipe a recruté 185 personnes âgées de 19 à 81 ans qui avaient surmonté la maladie et ont effectué des tests sanguins à des moments différents. La plupart d’entre eux n’ont eu qu’un seul échantillon prélevé, mais 38 d’entre eux un suivi très détaillé pendant des mois à utiliser comme échantillon pour acheter des analyses isolées.

L’étude mesure la présence d’anticorps, de cellules B et de deux types de cellules T pour donner une image tridimensionnelle de la réponse immunitaire à tous les niveaux. Ainsi, ils ont découvert que les anticorps étaient durables. Les réductions de ceux-ci étaient très faibles même lorsque six à huit mois s’étaient écoulés après l’infection.; même si, oui, les différences entre les participants étaient assez grandes. Sinon, les cellules T ont à peine décliné et, au lieu de cela, les cellules B ont augmenté en nombre. Quelque chose que les chercheurs ne peuvent pas expliquer.

N’y a-t-il pas de réinfections?

Clinique hospitalière

La bonne nouvelle est que ces résultats sont cohérents avec des études de laboratoire qui ont non seulement montré que l’immunité au coronavirus persiste pendant au moins trois mois dans l’organisme, mais que les défenses sont fonctionnelles même lorsque les anticorps ne sont plus détectés dans l’organisme. Parmi ces études, Deepta Bhattacharya, immunologiste à l’Université de l’Arizona, a expliqué au New York Times. « vous pouvez extraire la même image: une fois que vous avez passé ces premières semaines critiques, le reste des réponses immunitaires semble assez conventionnel« .

Comment expliquez-vous que des personnes ont été infectées deux fois? Précisément à cause de cette «conventionalité». Comme l’a expliqué Alessandro Sette, immunologiste à l’Institut d’immunologie La Jolla et l’un des auteurs de l’étude, «la stérilisation de l’immunité ne se produit pas très souvent, ce n’est pas la norme». Habituellement, « les gens sont infectés une deuxième fois par un agent pathogène particulier » ce qui se passe, c’est que « le système immunitaire reconnaît l’envahisseur et éteint rapidement l’infection« Parfois » assez vite pour que non seulement les symptômes ne soient pas ressentis, mais que ce ne soit pas infectieux. «

À quoi doit-on s’attendre avec les vaccins?

Si nous sommes objectifs, la durée d’immunité que les vaccins nous donneront est très incertaine. Les analyses qui paraissent ces dernières semaines n’en ont étudié les effets que dans un laps de temps très court. Cela signifie que même si l’objectif ultime est d’avoir une immunité très proche de la nature, nous ne savons pas dans quelle mesure les premiers vaccins atteindront ces objectifs. Cependant, il y a de bonnes nouvelles.

Et c’est que, contre-intuitivement, ce qui pourrait être plus problématique dans les études dont nous parlons (qu’il y ait un petit nombre de personnes infectées qui, selon ces mêmes études, n’avaient pas d’immunité durable) peut être l’une des clés qui joue en faveur du vaccin. Les chercheurs pensent que ces personnes n’avaient pas d’immunité à moyen terme car elles n’étaient pas exposées à de grandes quantités de virus. Si confirmé, ce serait bonne nouvelle pour le vaccin car ils sont capables de garantir une exposition suffisante au virus.

